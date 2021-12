Godshorn

Die Polizei Langenhagen sucht zwei Diebinnen, die am Donnerstag, 9. Dezember, in Godshorn zunächst eine in ihrem Auto sitzende 86 Jahre alte Seniorin in ein in gebrochenem Deutsch geführtes Gespräch verwickelt haben. In einem günstigen Moment schnappte sich eine der Frauen die auf dem Rücksitz liegende Handtasche des Opfers und flüchtete.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze handelt es sich dabei offenbar um eine neue Masche beim Handtaschendiebstahl, die in der Vergangenheit so nicht in der Stadt praktiziert worden ist. Seinen Angaben zufolge sprachen die zwei etwa 35 Jahre alten und jeweils etwa 1,70 Meter großen Frauen mit südosteuropäischem Erscheinungsbild die 86-Jährige gegen 9.15 Uhr in ihrem Mercedes auf dem Parkplatz vor einer Physiotherapie an der Hauptstraße an. Plötzlich schnappte sich eine der Täterinnen in einem günstigen Moment die Handtasche mit persönlichen Papieren, einem Mobiltelefon, EC-Karte sowie Bargeld in bisher unbekannter Höhe.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke