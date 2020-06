Langenhagen

Vier Frauen aus Langenhagen stehen im Verdacht, einen 75 Jahre alten Mann um 22.500 Euro erleichtert zu haben. Die mutmaßlichen Täterinnen hoben zwischen Juli und August vergangenen Jahres mit der EC-Karte des Seniors das Geld in zwei Geldinstituten im Zentrum Langenhagens und in Kaltenweide ab. Dabei wurden sie allerdings von einer Überwachungskamera gefilmt. Diese Bilder wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am Donnerstag zur Fahndung veröffentlicht.

Und das hat offenbar Wirkung gezeigt. Noch am gleichen Tag meldete sich gegen 16.15 Uhr eine der gesuchten Frauen im Polizeikommissariat Langenhagen. Parallel gab es diverse Hinweise aus der Bevölkerung, teilte eine Sprecherin der Polizei Hannover am Freitag mit. Deshalb konnten auch recht rasch die anderen drei mutmaßlichen EC-Karten-Betrügerinnen identifiziert werden.

Anzeige

Alle vier Frauen wohnen in Langenhagen

Die allesamt in Langenhagen wohnenden Frauen wurden am Freitag von den Ermittlern verhört. Über den Verbleib des Geldes konnte die Polizeisprecherin deshalb noch keine Angaben machen. Genauso wenig darüber, ob die Täterinnen bereits wegen ähnlicher Delikte in das Visier der Polizei geraten sind.

Weitere HAZ+ Artikel

Bislang ist den Ermittlern nur bekannt, dass die Täterinnen dem 75-jährigen Langenhagener wohl Freundschaft vorgegaukelt und so sein Vertrauen erschlichen haben sollen. Beim gemeinsamen Besuch verschiedener Banken sei es den Frauen dann vermutlich gelungen, an den Automaten beim Abheben von Geld die geheime PIN-Nummer des Mannes auszuspionieren. Anschließend sollen die mutmaßlichen Täterinnen ohne das Einverständnis des Seniors mit dessen EC-Karte mehrfach hohe Geldsummen abgehoben haben – bis das einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin auffiel, die die Polizei einschaltete.

Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke