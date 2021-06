Langenhagen

Ein neues Frauennetzwerk soll Langenhagener Frauen die Möglichkeit geben, gemeinsam Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Den Anstoß dazu gibt am 2. Juli bei einer digitalen Auftaktveranstaltung Ninia LaGrande. Die Moderatorin und Autorin beschäftigt sich unter anderem mit Selbstliebe, Feminismus, Vielfalt und Inklusion – im Fernsehen, in Podcasts und auf Poetry Slams.

„Humorvoll in den Abend starten“

„Wir freuen uns riesig, dass sie uns mit ihrer Teilnahme beehrt und mit uns humorvoll in den Abend startet“, erklärt die Sozialdezernentin der Stadt Langenhagen, Eva Bender. Sie hat das Netzwerk gemeinsam mit ihrer stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten Christiane Hartmann, der Regionsabgeordneten und Ratsfrau Elke Zach und der Leiterin des Mehrgenerationenhauses, Christine Pfeuffer, initiiert.

Nach dem Kurzvortrag von LaGrande sollen die Teilnehmerinnen Gelegenheit bekommen, um sich auszutauschen und zu vernetzen. „Wir wollen jede Langenhagener Frau, die sich einbringen möchte, ansprechen“, sagt Hartmann. Jede, die mitmachen möchte, sei herzlich willkommen.

Anmeldung notwendig

Die Teilnehmerinnen werden gebeten, sich mit der Nennung von Name, Anschrift und Telefonnummer per E-Mail an gleichstellung@langenhagen.de oder unter Telefon (0511) 73079201 anzumelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist am Montag, 28. Juni.

Von Thea Schmidt