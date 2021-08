Langenhagen

Der sogenannte Frauensporttag geht in seine nunmehr 15. Runde: Ausrichter ist wie immer der Regionssportbund Hannover (RSB). Das Team lädt dazu für Sonnabend, 18. September, von 10 bis 14 Uhr auf die Anlage des Sportclubs Langenhagen an die Leibnizstraße ein. Das Angebot zum Mitmachen, Ausprobieren und Kennenlernen richtet sich an Frauen ab 16 Jahren, eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich.

Bei der Sportveranstaltung gelten die dann aktuellen Hygieneauflagen. Entsprechend werden die möglichen Kapazitäten geregelt. „Da wir bei unserem großen Sportfestival am Ende des Sommers auch in diesem Jahr bei der Festlegung der Teilnehmerinnenzahl auf die Inzidenzwerte angewiesen sind, können wir im Moment nur 300 Plätze freigeben“, sagt Petra Busche vom RSB. Sollte der Inzidenzwert Ende August immer noch niedrig sein, könne man sicherlich noch weitere Plätze anbieten. „Wer sich nicht darauf verlassen will, sollte sich möglichst schnell entscheiden, um aus allen Kursen wählen zu können.“

Kinderbetreuung ist nicht möglich

Der Teilnahmebeitrag von 10 Euro beinhaltet die Workshops sowie die Getränkeversorgung während der Veranstaltung. Wichtiger Hinweis für ehemalige Teilnehmerinnen: Mittagessen und eine kostenfreie Kinderbetreuung kann der RSB wie in den Vorjahren angesichts der Corona-Pandemie nicht anbieten.

Drei Themenblöcke stehen zur Auswahl

Weitere Besonderheit in diesem Jahr: Jede Frau kann sich für drei Workshops aus den Themenbereichen Action und Ausdauer, Turnen und Trendsport sowie Fitness und Balance anmelden. Dies erfolgt ausschließlich über die Veranstaltungsseite www.rsbhannover.de/frauensporttag. 20 Angebote aus bewährten und neuen Sportarten sowie Bewegungsformen gibt es insgesamt. Auf der Seite des Regionssportbunds werden im Internet in Kürze alle Workshops in Kurzform erklärt.

Der Frauensporttag wird vom Landessportbund Niedersachsen gefördert. Dabei helfen sowohl das Land, die Region Hannover also auch der Sponsor, die Krankenkasse BKK24. Auch in diesem Jahr dankt das RSB-Team der Stadt Langenhagen und dem SCL für die Unterstützung und Bereitstellung der Sportstätten.

Von Stephan Hartung