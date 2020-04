Engelbostel

Das „Bett“ für das Brautpaar ist bereitet – und bereits gut angenommen. Zwei Störche haben sich auf dem Nest an der Kreuzwippe niedergelassen. Und sie hatten selbst Hand beziehungsweise Schnabel angelegt und die künstliche Nisthilfe entsprechend vorbereitet. Dumm nur, dass die Störche dabei neben Ästen und Zweigen auch ein Seil aus Kunststoff mitgebracht und eingebaut hatten.

Ein Storch hat es sich in dem Nest in Engelbostel bequem gemacht. Quelle: Wilhelm Eike

Anzeige

Nach Auskunft von Wilhelm Eike, stellvertretender Ortsbürgermeister von Engelbostel, hing dieser Strick als Schlinge gefährlich aus dem Nest heraus. „Der Storch hätte sich beim Ausfliegen in den hochstehenden Schlaufen verfangen können und vermutlich schwer verletzt“, meinte Eike nach einer Kontrolle des Nestes.

Dieses von den Störchen im Nest eingebaute Seil aus Kunststoff hat für die Vögel eine Gefahr dargestellt. Quelle: Wilhelm Eike

Rasche Hilfe war gefragt, denn das gefiederte „Brautpaar“ war in Engelbostel bereits heftig am Klappern. Doch gut, wenn es im Dorf einen hilfsbereiten Gartenbauunternehmer gibt. Wie Eike berichtet, reichte ein Anruf bei der Firma Kretschmer. „Keine Frage, am selben Tag war die Firma mit einem Hubsteiger da und hat das Seil entfernt“, berichtete Eike. „Ich möchte mich bei der Firma und ihren Mitarbeitern für die sofortige Hilfe bedanken.“ Dann dürfte nun dem Bruterfolg der Störche kaum noch etwas im Wege stehen.

In luftiger Höhe holt ein Mitarbeiter der Firma Kretschmer das Seil aus dem Storchennest heraus. Quelle: Wilhelm Eike

Lesen Sie auch

Von Sven Warnecke