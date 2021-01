Godshorn

Über zu wenig Mülleimer können sich die Langenhagener nicht beklagen. Doch das Abfuhrsystem ist ein spezielles. Nicht in allen Fällen ist für die Leerung die Stadt zuständig.

In Godshorn entlang des Wegs am Friedhof sowie rund um den Penny-Markt und den Pausenhof der Grundschule am Rährweg hängen einige Behälter, gleich drei Stück in unmittelbarer Nähe des Spielplatzes. Zwei sind metallfarben, einer ist rot angestrichen. Doch was soll das?

„Der rote Mülleimer wird von einer Firma aus Kassel abgeholt“, berichtet ein Anwohner, der das Areal ehrenamtlich sauber hält. „Der Mülleimer wurde extra angemalt.“ Wenn die städtischen Mitarbeiter bei ihrer routinemäßigen Tour dort vorbeikommen, leeren sie nur die grauen Behälter, der rote bleibt indes unberührt. Als der Godshorner die kommunalen Bediensteten daraufhin ansprach, sei ihm geantwortet worden, dass sie dafür nicht zuständig seien.

Unterschiedliche Zuständigkeiten bei den Mülleimern

„Ich verstehe nicht, dass wenn man den Dreck sieht, diesen nicht auch wegmacht“, sagt der Mann. Zudem ärgert er sich darüber, dass die kommunalen Mülleimer nicht regelmäßig geleert würden, der rote hingegen schon. „Jeden Donnerstag kommt ein Mitarbeiter einer Kasseler Firma und nimmt den Müll mit“, sagt der Anwohner.

Der rote Mülleimer wird von einer Firma aus Kassel geleert. Quelle: Lisa Höfel

Auf Anfrage berichtet Stadtsprecherin Juliane Stahl, dass die Verwaltung angesichts der Gesamtzahl aller Abfallbehälter in der Stadt seit dem Jahr 2019 auch eine externe Firma mit der Leerung beauftragt habe. Ihren Angaben zufolge kostet die Kommune dieser Service „einen niedrigen fünfstelligen Betrag“.

Knapp 1000 Abfallbehälter in der Stadt

„In Langenhagen gibt es derzeit rund 1000 Abfallbehälter im öffentlichen Raum“, so Stahl. Diese stünden über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Die höchste Dichte weise das Zentrum auf. „Dabei ist festzuhalten, dass einhergehend mit der Anzahl der Grünflächen und Kinderspielplätze auch die Zahl der auf diesen Flächen bereitgestellten Abfallbehälter stetig angewachsen ist“, sagt die Rathaussprecherin. Demnach stünden an den 76 Kinderspielplätzen 150 Mülleimer. Je nach Standort und Bedarf würden diese ein- bis dreimal pro Woche von der beauftragten Firma entleert.

Im Corona-Lockdown gibt es mehr Abfall

Alle anderen Abfallbehälter werden Stahls Angaben zufolge von Mitarbeitern der Stadtentwässerung Langenhagen geleert. Pro Woche stünden so etwa 1600 Leerungen für ihre Kollegen an. Derzeit seien es indes mehr, da es aufgrund der aktuellen Corona-Umstände einen höheren Bedarf insbesondere im Stadtzentrum gebe. Denn dort quellen täglich die Mülleimer über.

Der Lockdown zwingt viele Gastronomen zum Außer-Haus-Verkauf. Das hat Folgen. So finden sich vor allem To-go-Kaffeebecher aus Pappe in den Mülleimern wieder. Aber auch Trinkgefäße aus durchsichtigem Kunststoff und viele Verpackungen, in denen Gastronomen Speisen zum Mitnehmen anbieten, werden hineingeworfen. Die leeren Becher stapeln sich in manchen Mülleimern zu wahren Kunstwerken – und was nicht mehr passt, wird gleich neben dem Mülleimer abgelegt.

Von Lisa Höfel und Sven Warnecke