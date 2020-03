Langenhagen

Es ist mittlerweile ein fester Termin: Immer zum Ende eines Monats sammeln die Jungen und Mädchen der Kitas vom Verein Kita-Zirkel in der Stadt den Müll ein. Im Januar waren die Kinder mit ihren Betreuern im Eichenpark aktiv, im Februar war nun der Brinker Park an der Reihe. Im Einsatz waren rund 50 Kinder aus den Zirkel-Einrichtungen Wichtelhagen, Wichtelbude, Wimmelburg und Krümelhausen.

„Diese Aktionen gehören bei uns zu einem Jahresprojekt, das wir Recycling-Kreis nennen“, sagt Birgit Sommerfeld, stellvertretende Einrichtungsleiterin von Wichtelhagen. Dieses Projekt, das von Desirée Hesse ins Leben gerufen, habe einen hohen pädagogischen Wert. „Die Kinder lernen, wie viel unnötigen Müll es gibt – und wie man Müll vermeidet und ihn wiederverwertet“, sagt Sommerfeld. Unterstützt wurden Kinder und Erzieher von Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer, der ebenfalls mit Müllsack und Greifzange unterwegs war.

Mit Warnwesten ausgestattet

Und mit ihren leuchtenden Westen sahen die Kinder auch wie kleine Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens aus. Die Westen wurden gespendet von pre zero, einem privaten Abfallwirtschaftsbetrieb. Rund eine Stunde lang sammelten die Kinder den Unrat ein – und dann machten sie große Augen. Mit zwei großen Müllfahrzeugen war pre zero vorgefahren und hatte sich am Rand des Brinker Parks in Höhe des Spielplatzes aufgestellt – schließlich muss der Müll auch abgeholt werden.

Den größten Fund hatte Jolanda gemacht: Das Mädchen zog aus einem Gebüsch im Park ein altes Kofferradio heraus – schon verrückt, was manche Menschen in der Natur so entsorgen. Nach Meinung von Birgit Sommerfeld soll das Projekt die Kinder auch sensibilisieren für die Zukunft. „Sie sind zwar noch sehr jung. Aber diese regelmäßige Aktion ist unser Friday for Future – nur eben für die Kleinen.“

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung