Langenhagen

Im Kitazirkel gibt es bereits seit längerer Zeit den Versuch, möglichst wenig Müll zu produzieren und keine Energie zu verschwenden. Der Elternverein in Langenhagen betreibt inzwischen sieben Einrichtung für Kinder vom Krippenalter bis zur Hortbetreuung. Denn vieles, was vermeintlich weggeschmissen werden könnte, eigne sich noch hervorragend etwa zum Basteln und als Aufbewahrungsbehälter, meint Kitazirkel-Gründerin und Geschäftsführerin Irina Tänzer. So würden die Kinder lernen, dass ein achtsamer Umgang mit der Erde wichtig ist.

Deshalb gibt es das Jahresprojekt „Der Kitazirkel-Recycling-Kreis“. Dabei geht es laut Tänzer um Nachhaltigkeit, Fridays for Future, Umweltschutz und vieles mehr. Denn diese Themen machten auch vor den jüngsten Langenhagenern nicht halt. „Längst werden Angebote, Projekte und Spiele in den verschiedenen Betreuungseinrichtungen dazu gemacht, Gespräche werden geführt, und man schaut über den Tellerrand“, berichtet die Kitazirkel-Chefin.

Kinder sollen über eigenen Tellerrand schauen

In dem Jahresprojekt selbst setzen sich die Kleinen gemeinsam mit Pädagogen intensiv mit dem Thema Müll auseinander. Es geht um Fragen der Mülltrennung und -vermeidung und Wiederverwertung. Und dabei geht es ganz praktisch auch nach draußen, kündigt Tänzer an. Gemeinsam mit Kindern und Eltern geht es ab sofort an jedem letzten Freitag im Monat – das erste Mal allerdings schon am 24. Januar – an verschiedene Orte in Langenhagen.

Die kleinen Umweltaktivisten werden mit Müllsäcken, Handschuhen, Greifern sowie leuchtenden Warnwesten ausgestattet und befreien öffentliche Grünflächen, Wegränder und Parkanlagen von Unrat. Die Ausbeute werde dann für die fachgerechte Entsorgung und Wiederverwertung sortiert, heißt es von Tänzer weiter. Dabei werde der Kitazirkel von einer Entsorgungsfirma unterstützt.

Erste Aktion startet am 24. Januar – natürlich einem Freitag

Das erste große Müllsammeln beginnt am Freitag, den 24. Januar, um 10.30 Uhr im Eichenpark. Treffpunkt ist der Fußballplatz hinter den Elisabeth-Arkaden. Wie Tänzer weiter berichtet, würden sich die kleinen Müllsammler durchaus über Hilfe von erwachsenen Langenhagenern freuen.

Von Sven Warnecke