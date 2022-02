Godshorn

Anlässlich der aktuellen Ereignisse in der Ukraine fand in der Godshorner Kirche am Sonntagabend um 18 Uhr ein Friedensgebet statt. Mehr als 100 Menschen nahmen daran teil. Eingeladen hatte die Kirchengemeinde Zum Guten Hirten gemeinsam mit Ortsbürgermeister Tim Julian Wook und dem Ortsrat Godshorn. Musikalisch wurde das Friedensgebet von Penny Simms am Akkordeon begleitet, die sich spontan bereit erklärt hatte, mitzuwirken.

Gebet mit John Lennon und Marlene Dietrich

Der Song „Imagine“ von John Lennon und Yoko Ono fehlte beim Friedensgebet ebenso wenig, wie das Lied „Sag mir wo die Blumen sind“ von Marlene Dietrich, „We shall overcome“ von Joan Baez und „We are the world“ von Michael Jackson und Lionel Richie.

Ortsbürgermeister Tim Julian Wook appellierte an Putin, den Krieg mit sofortiger Wirkung zu stoppen: „Für die Menschen in der Ukraine und Russland, für uns alle bitten wir: Putin, beende den Krieg.“ Als Zeichen der Solidarität setzten die Besucherinnen und Besucher Teelichter auf ein Peace-Symbol in den Farben der ukrainischen Flagge.

Von Andreas Krasselt