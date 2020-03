Godshorn

Die gute Nachricht vorweg: Auch wenn sich bei der Jahresversammlung des DRK-Ortsvereins Godshorn kein neuer Vorstand gefunden hat, besteht der Verein weiter. Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass ab September eine alleinige Vertretung des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Godshorn Geschichte sein könnte.

Was ist passiert? Bei der Jahresversammlung des Godshorner DRK stimmten die Mitglieder zunächst für eine Entlastung des Vorstands. Zum wichtigsten Tagesordnungspunkt zählte danach die Wahl eines neuen Vorstands, da im Vorfeld bekannt worden war, dass das bestehende Führungsteam nicht zur Wiederwahl steht. Dies hatte die Vorsitzende Corinna Buschmann angekündigt. Es fanden sich jedoch keine Kandidaten.

Gnadenfrist bis September?

Bis September 2020 macht Buschmann mit ihrem Team zwar weiter, um den Verein am Leben zu halten und die Belange des Ortsvereins gegenüber dem DRK Region Hannover zu erfüllen. Faktisch ist der Verein aber führungslos und inaktiv. Kleinere Veranstaltungen wie die Seniorengruppen montags und donnerstags finden zwar statt. Über die Fortführung der Blutspende muss jedoch mit dem DRK-Blutspendedienst gesprochen werden.

Sollte sich also bis zur Versammlung im September kein neuer Vorstand finden, wird es in Godshorn keinen DRK-Ortsverein mehr geben. Dass plötzlich und überraschend Kandidaten zur Verfügung stehen werden, daran glaubt Buschmann nicht. „Es ist alles sehr schade. Aber wir haben die Suche nach einem Vorstandsteam in den Medien veröffentlicht, und seit November gibt es in Godshorn einen Aushang“, sagt sie. Auch habe sie viele Personen direkt angesprochen. Alles ohne Erfolg.

Regionsverband wird tätig

Die Rettung könnte vom Dachverband kommen. Zwar nicht für den Verein an sich, der wird nicht „von oben“ kommissarisch geleitet. Aber zumindest für die Mitglieder. Die DRK Region Hannover versucht bis September eine Fusion mit einem benachbarten Ortsverein einzufädeln. „Auf Grund der räumlichen Nähe würde der Ortsverein Langenhagen infrage kommen“, sagt Carolin Lindinger vom Regionsverband und berichtet von Vorgesprächen. „Das Interesse ist dort grundsätzlich vorhanden“, sagt sie. Weitere Gespräche würden in Kürze folgen, sagt Lindinger. Zudem wolle man auch die Ortsvereine in Engelbostel und Schulenburg kontaktieren.

Mit solchen Vorgehensweise hat der Regionsverband bereits Erfahrungen. „Das Problem, dass sich kein neuer Vorstand findet und dadurch der Fortbestand eines Vereins fraglich ist, kommt oft vor – zumeist wegen Überalterung“, sagt Lindinger. Innerhalb der Kommunen und Gemeinden in der Region Hannover habe man mit Fusionen erreicht, „dass die Mitglieder, wenn sie schon ihren Stammverein verlieren, wenigstens in der Nachbarschaft unterkommen und weiterhin die Angebote nutzen können“. Auch bezüglich der Handlungsfähigkeit und der Aktionen des Ortsvereins Godshorn stehen noch Gespräche an. „Der Verein ist nicht allein. Wir sind dran und kümmern uns“, verspricht Lindinger.

