Auf dem Wochenmarkt: Matija Brguljan kauft bei Hansjürgen Röpke viel Obst und Gemüse ein – der Endpreis beträgt 13,80 Euro. „14 Euro, alles gut“, sagt Brguljan und lacht. Denn bei der Situation handelt es sich in Wahrheit nur um ein Rollenspiel in einem Deutschkurs. Röpke unterrichtet die Wasserballprofis von Waspo 98 Hannover. Außer Brguljan aus Montenegro drücken hier auch Ivan Nagaev aus Russland und Petar Muslim aus Kroatien die Schulbank.

Für alle nur der „Jockel“

Die Wasserballer nennen Hansjürgen Röpke nur Professor oder Jockel. Unter letzterem Spitznamen kennt man ihn auch in Langenhagen, vor allem aus seiner Tätigkeit am hiesigen Gymnasium. Für Schüler und Lehrer war er nur der Jockel. Der heute 73-Jährige unterrichtete Russisch, Sport sowie Werte und Normen. Und sein Wissen gibt er auch nach seiner Pensionierung gern weiter.

Hansjürgen Röpke zeigt auf seine ehemalige Schule – das Gymnasium Langenhagen. Quelle: Stephan Hartung

Ausländische Spieler müssen einen Job finden

„Die Jungs können von Wasserball allein nicht leben“, sagt Röpke. „Weil sie einen Job finden möchten, sind sie sehr motiviert beim Lernen – das macht auch mir Spaß.“ Viele Ausländer von Waspo kommen aus Osteuropa, daher kann Röpke durch seine eigenen Russischkenntnisse auch mal übersetzen. Und das nicht nur im Unterricht, sondern auch am Rande der Spiele.

Röpke ist auch am Beckenrand immer dabei

„Wenn es Verständigungsprobleme gibt, helfe ich gern. Ich bin ja immer am Beckenrand dabei und mittlerweile zum großen Fan geworden“, sagt der Langenhagener und lacht. „Mit Wasserball habe ich nie etwas am Hut gehabt“ – seine Sportarten seien Fußball und Leichtathletik. Als Waspo Mitte September das Play-off-Finale um die deutsche Meisterschaft gegen Spandau Berlin gewann, war auch bei ihm die Freude groß. „Na klar, da habe ich die Jungs bis zum Versagen meiner Stimme angefeuert und mich danach auch als deutscher Meister gefühlt.“

Über eine ehemalige Schülerin kam der Kontakt zu Sabine Greve zustande. Greve ist Leiterin des Hannover House of Languages mit Sitz in Garbsen. Seit der Saison 2016/2017 gibt Röpke den Waspo-Spielern dort Deutschunterricht. Mittlerweile sind die Kurse in den Räumen der Hanomag Lohnhärterei in Marienwerder – abgestimmt auf die bis zu zwei täglichen Trainingseinheiten der Spieler. Chef dieses Centers ist Karsten Seehafer, zugleich Trainer der Bundesliga-Mannschaft von Waspo.

Wichtige Wörter hat Röpke in mehreren Sprachen aufgeschrieben. Quelle: Stephan Hartung

Nervennahrung zu Beginn

Röpke hat einen guten Draht zu den Profis. Das liegt auch an einem kleinen Ritual. Bevor der Unterricht beginnt, holt der Langenhagener eine kleine Tüte aus seiner Tasche. Inhalt: Schokolade oder Müsliriegel. „Nach einem zuvor harten Training kann eine kleine Stärkung nie schaden“, sagt Röpke und lacht. Nervennahrung also für die rund 90-minütige Unterrichtseinheit.

Und natürlich sollen die Spieler auch mal auf Deutsch erzählen, wie das so war mit dem nationalen Wasserballtitel. „Dieser Sieg war sehr wichtig für uns. Wir sind eine gute Mannschaft und haben uns die deutsche Meisterschaft verdient“, sagt Spieler Ivan Nagaev. Mittlerweile können sie nicht nur gut Wasserball spielen, sondern auch darüber reden. Mit Jockels Hilfe.

