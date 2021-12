Langenhagen

Ab dem Schuljahr 2026/2027 gibt es nach bundespolitischer Entscheidung einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder – zunächst für alle Erstklässler, bis 2029 für alle Jahrgänge. Erst in fünf Jahren? Das klingt noch lange hin, aber dafür müssen viele Weichen gestellt werden, auch in der Stadt Langenhagen. Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung nun einen Bericht veröffentlicht, der einen Überblick über die aktuelle Situation geben sowie den zukünftig prognostizierten Bedarf an nachmittäglicher Schulkindbetreuung zeigen soll.

„Der Bericht setzt sich damit auseinander, wo Bedarf entstehen wird“, sagt Stadtmitarbeiter Carsten Jakubowski. Zunächst einmal zu den absoluten Zahlen, die er mit seinem Team ermittelt hat: Derzeit gebe es 2000 Grundschulkinder in Langenhagen und den Ortsteilen, sagt der Bildungsmanager im Rathaus. Diese Zahl werde sich bis 2026 um 20 Prozent auf 2400 erhöhen.

Ziel einer Quote von 80 Prozent an Betreuung wird verfehlt

Damit wird deutlich, dass es mehr Angebote als jetzt geben muss. Derzeit findet die Schulkindbetreuung in unterschiedlichen Einrichtungen und nach verschiedenen Konzeptionen statt. Ein Großteil der Nachmittagsbetreuung erfolgt mit 822 Plätzen an fünf Ganztagsschulen. Hierzu zählt auch das kooperative Modell in Krähenwinkel. Zudem stehen in Horten 433 Plätze und in zwei Fördervereinen 91 Plätze zur Verfügung.

„Aktuell liegt die Betreuungsquote bei 66 Prozent“, sagt der Bildungsmanager. In fünf Jahren könne man diesen Wert auf 77 Prozent steigern, erreiche aber das avisierte Ziel von 80 Prozent ganz knapp nicht. Grund hierfür sei eine steigende Zahl an Schulkindern bis 2026/2027 sowie eine nicht ausreichende Ausbaugeschwindigkeit weiterer Betreuungskapazitäten. Jakubowski sagt aber auch, „dass es in Langenhagen in den einzelnen Schulbezirken kein einheitliches Bild gibt“.

In einigen Schulen gibt es erheblichen Nachholbedarf

Im Bezirk der Friedrich-Ebert-Schule fehlen erheblich viele Betreuungsplätze für Grundschulkinder. Quelle: Sebastian Stein (Archiv)

Den Schnitt nach unten senken die Friedrich-Ebert-Schule sowie die Grundschulen in Krähenwinkel und Kaltenweide. „An diesen Schulen besteht Handlungsbedarf“, betont Jakubowski. An der Friedrich-Ebert-Schule steht derzeit sogar nur für 42 Prozent der Schulkinder ein Betreuungsangebot am Nachmittag zur Verfügung. Durch die steigende Zahl der Schulkinder nimmt der Wert zukünftig sogar ab und befindet sich 2026/2027 im Jahr des Rechtsanspruchs bei nur noch 34 Prozent. Fazit des Sachstandsberichts: Es besteht hier die Notwendigkeit zur Erhöhung der Angebotsstruktur im Schulbezirk, um die derzeitige Betreuungslücke zu schließen und den Anforderungen des zukünftigen Rechtsanspruchs gerecht zu werden.

Im sogenannten Schulbezirk Krähenwinkel/Kaltenweide liegt die Betreuungsquote aller Schulkinder derzeit bei 74 Prozent. Dieses Niveau kann aufgrund der schwankenden Schulkinderzahl nicht gehalten werden und wird bei Einführung des Rechtsanspruchs bei 68 Prozent liegen. Ohne Angebotsausweitung könne die erwartete Elternnachfrage nicht ausreichend bedient werden, heißt es in dem Bericht weiter. Im Februar soll es dann einen neuen Report geben, darin geht es um die qualitativen Umsetzungen an den Standorten. Die Fachgremien wie Sozial- und Jugendhilfeausschuss erhalten den Bericht dann zur Vorlage.

Von Stephan Hartung