Langenhagen

An den Anblick langer Bauzäune auf dem Gelände der Pferderennbahn haben sich die Langenhagener mittlerweile gewöhnt. Schließlich entsteht dort seit Monaten das neue Gymnasium der Flughafenstadt. Jetzt ist einige Hundert Meter entfernt ein weiterer langer Metallzaun hinzugekommen. Dieser markiert den Baubeginn für eine neue Buswendeanlage. Der Bau wird zweitweise auch den Verkehr auf der Theodor-Heuss-Straße beeinträchtigen.

Gebaut wird bis Oktober 2022

Einige Erdarbeiten sind bereits erledigt, ein Bagger parkt am Zaun, und auch einige Baumaterialien liegen schon bereit. Richtig losgehen soll es mit dem Bau der Buswendeanlage am Montag, 16. August, die Arbeiten werden sich nach Auskunft der Stadt dann bis Oktober 2022 hinziehen. Mit der Buswendeanlage will die Stadt Langenhagen einen guten und sicheren Anschluss für die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte des Gymnasiums Langenhagen schaffen, die zum Schuljahr 2022/23 das neue Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße beziehen sollen.

Beim Bau der Buswendeanlage werden Arbeiter unter anderem die Gehwege und Bushaltestellen barrierefrei herstellen, Kiss-and-Ride-Zonen einrichten, an denen Eltern ihre Kinder absetzen und einsammeln können, die Zufahrt zum neuen Gymnasium Langenhagen anlegen und den Knotenpunkt zwischen Theodor-Heuss-Straße und der Zufahrt umbauen. Die Stadt Langenhagen investiert rund 1,8 Millionen Euro, um mit der Buswendeanlage das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs auszubauen. Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen fördert das Vorhaben mit gut 450.000 Euro.

Stadt plant mit fünf Bauabschnitten

Um die Einschränkungen während der rund 14-monatigen Bauphase so gering wie möglich zu halten, wird der Bau der Buswendeanlage in fünf Bauphasen unterteilt. In der ersten Bauphase wird die Bushaltestelle Pferderennbahn auf der Ostseite der Theodor-Heuss-Straße – also in Fahrtrichtung Reuterdamm – erneuert. Zeitgleich wird der Großteil der Buswendeanlage selbst hergestellt, und zwar auf dem Teil des Parkplatz-Geländes an der Pferderennbahn, der bei der Fahrt aufs Gelände links liegt.

Die ersten Baumaterialien für die neue Buswendeanlage liegen bereit. Quelle: Frank Walter

Der Bauabschnitte zwei und drei umfassen den Umbau der Zufahrt zur Pferderennbahn und den Bau der Zufahrt zum Gymnasium. Im vierten Bauabschnitt werden der Gehweg westlich der Theodor-Heuss-Straße inklusive der dortigen Bushaltestelle umgebaut. Den fünften und letzten Bauabschnitt bildet dann die Anpassung der Fahrbahndecke im Kreuzungsbereich Theodor-Heuss-Straße/ Zufahrt Pferderennbahn.

Die Theodor-Heuss-Straße wird nach Auskunft der Stadtverwaltung während der gesamten Baumaßnahme durchgehend in beide Richtungen befahrbar sein, auch die Pferderennbahn selbst bleibt erreichbar. Insbesondere bei der Herstellung der Bushaltestellen an der Theodor-Heuss-Straße müssen Verkehrsteilnehmer aber mit Einschränkungen rechnen. Diese sollen auf das notwendige Minimum reduziert bleiben.

Lageplan zeigt schon die Üstra-Gleise

In Vorbereitung der Baumaßnahme für die Buswendeanlage hat die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite eine Themenseite eingerichtet. Sie bietet weitere Informationen zu dem Vorhaben. Zudem steht dort der Erläuterungsbericht zum Download bereit, den die Verwaltung für die politische Behandlung vorgelegt hatte.

Als Anhang der entsprechenden Beschlussdrucksache findet sich dort auch ein Lageplan, wie die seit Jahren angestrebte Stadtbahnverlängerung sich vor Ort darstellen könnte – samt 70 Meter langem Hochbahnsteig an der Theodor-Heuss-Straße neben der neuen Buswendeanlage.

Von Frank Walter