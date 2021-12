Langenhagen

Dieser „Gast“ hätte gern wegbleiben dürfen: Er ist auf der Baustelle der neuen Buswendeanlage auf dem Pferderennbahn-Parkplatz an der Theodor-Heuss-Straße in Langenhagen durch frischen Beton gestapft. Dazu muss er vorher den Baustellenzaun überwunden haben.

Die Stadt lässt dort derzeit für etwa 1,8 Millionen Euro die Buswendeanlage bauen – im Vorgriff auf das neue Gymnasium, das in Sichtweite entsteht. Die Schüler und Lehrer sollen so einen guten und sicheren Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr erhalten.

Die Arbeiten an der neuen Buswendeanlage schreiten kräftig voran. Quelle: Frank Walter

Mittlerweile sind die Arbeiten weit fortgeschritten, jüngst hatte die Baufirma damit begonnen, die neue Betonfahrbahn für die schweren Busse zu gießen. Tags darauf, am Sonnabend, 4. Dezember, wurden dann die Schuhabdrücke im frischen Beton entdeckt. „Wir rätseln, was diese Person getrieben hat“, sagte Stadtsprecherin Juliane Stahl.

Um nicht den ganzen Abschnitt der Fahrbahn neu betonieren zu müssen, soll die Stelle mit Reparaturmörtel ausgebessert werden. So ärgerlich der Vorfall auch ist, den Zeitplan der Bauarbeiten soll er nicht durcheinanderbringen. „Es wirft uns nicht zurück“, so die Stadtsprecherin.

Von Frank Walter