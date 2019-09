Langenhagen

Noch glimpflich ausgegangen ist ein Unfall, bei dem am Mittwochmorgen eine 35-jährige Frau auf der Godshorner Straße angefahren worden ist. Die Frau war nach Angaben der Polizei aus der Stadtbahn am Langenforther Platz ausgestiegen und bei Rot über die Fußgängerampel zur Bushaltestelle an der Godshorner Straße gelaufen.

Autofahrerin hatte beim Zusammenstoß keine Chance

Dabei stieß sie mit dem Auto einer 27-Jährigen zusammen, die bei Grün in Richtung Bothfeld unterwegs war. Die Sicht auf die Fußgängerin war der Autofahrerin, die auf der mittleren Spur unterwegs war, durch einen Lastkraftwagen genommen, der auf der rechten Spur verkehrsbedingt warten musste.

Laut Polizei verletzte sich die Fußgängerin am Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach Informationen der Polizei seien die Verletzungen jedoch nicht so schwer. Die Frau müsse eine Nacht zur Beobachtung in der Klinik bleiben.

Von Rebekka Neander