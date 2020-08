Krähenwinkel

Die Zahlen sprechen für sich: Jedes Jahr gibt es in der Galerie Depelmann in Krähenwinkel vier Ausstellungen – im Lauf der nunmehr 42 Jahre kann Galerist Hargen Depelmann auf 175 Einzelausstellungen namhafter Künstler zurückblicken. Zudem wurden 122 Ausstellungen etwa in Banken und Rathäusern in ganz Deutschland organisiert. Das Ehepaar prägt mit seiner Arbeit das Kunstgeschehen nicht nur in Langenhagen, sondern weit darüber hinaus.

„Wir setzen dabei auf fünf Standbeine“, erzählt Hargen Depelmann von seinem Erfolgsgeheimnis. Außer der Galerie gehörten der Handel mit Kunst, das Editieren von Grafiken, das Verlegen von mehr als als inzwischen 100 Büchern sowie eine Rahmenwerkstatt dazu. Außerdem beteilige sich die Galerie an nationalen und internationalen Kunstmessen.

Anzeige

Doch nun ist es für Liesa und Hargen Depelmann an der Zeit aufzuhören – aus Altersgründen, beide sind über 80 Jahre alt. Das Ehepaar ist auf der Suche nach einem Nachfolger. „Denn unser Lebenswerk soll fortgesetzt werden“, betont der Galerist. Doch die Weitergabe des Staffelstabes ist gar nicht so einfach. Zunächst müsste ein Interessent etwas von Kunst verstehen, betont Depelmann. „Und er muss auf Menschen zugehen können.“ Ehrlichkeit sei eine weitere Eigenschaft. „Denn die Branche lebt von Vertrauen.“

Weitere HAZ+ Artikel

Corona-Krise macht Galeristen große Probleme

Auf dem Außengelände der Galerie Depelmann ist auch ein Skulpturenpark zu finden. Quelle: Sven Warnecke

Nun gut. Ein Nachfolger dürfte doch eigentlich gar nicht so schwer sein – immerhin gilt die Galerie Depelmann bundesweit als renommiert, arbeitet international. Einmal, im Jahr 2018, wurde der Galerist fast fündig. Doch das zerschlug sich dann. Und dann kam die Pandemie. „Corona macht uns unheimliche Probleme“, berichtet er. Seit dem Shutdown im März habe es auch keine Ausstellungen mehr gegeben. Hargen Depelmann spricht von etwa 90 Prozent Umsatzverlust seit dieser Zeit. Doch das sei nur ein Teil der Wahrheit, meint er. Generell habe die Branche Probleme, räumt der Galerist ein. Heute würden viele Kunst über das Internet erwerben. Das habe schließlich auch dazu geführt, dass es statt der einst 25 Galerien im Raum Hannover nur noch vier gibt.

Wie vor 42 Jahren alles begann Am Anfang der nunmehr 42 Jahre währenden Geschichte stehen englische Möbel, die Liesa und Hargen Depelmann privat gesammelt haben. Schließlich arbeitete Hargen Depelmann zu jener Zeit, Mitte der Siebzigerjahre, als Berater in der Möbelindustrie. Ab 1978 verkaufte er englische Möbel und begann damit, die Malerei einzubinden. „Beides“, davon war und ist er überzeugt, „gehört zusammen.“ Und deshalb offerierten Depelmanns ab 1978 den Kunden zwischen dem Möbelambiente auch erste Bilder. Im Sommer 1980 öffnete die erste Ausstellung mit Werken von Ernst Fuchs, Meister des Phantastischen Realismus. Im Hinterhof des Gebäudes an der Walsroder Straße 305, in einem galerieartigen Raum im privaten Umfeld, entwickelte sich die Ausstellung des berühmten Surrealisten zu einem großen Erfolg – daraus zog das Ehepaar für sich die Konsequenz, den jetzt eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Es folgte eine Worpswede-Ausstellung mit Werken von Heinrich Vogeler, Hans am Ende, Fritz Mackensen und Fritz Overbeck aus der Zeit um 1900, die von den Arbeiten des damals 35-jährigen Worpsweder Malers Heinrich-Rudolf-Schott akzentuiert wurden. Interessant für die Kunstwelt waren insbesondere Werkstattskizzen und Zeichnungen von Hans am Ende, die seinerzeit aus Familienbesitz zum Kauf freigegeben worden waren. Seit dem 3. Dezember 1982 befindet sich die Galerie in ihren jetzigen Räumen, und auch der Skulpturengarten gehört seit Jahren zum festen Bestandteil der Ausstellungen. Stetigkeit zeichnet die Galerie auch in einem anderen Punkt aus: Sie vertritt die Künstler oft seit Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten. Das Bemühen um Langfristigkeit gelte für die Kunden, beschreibt Hargen Depelmann die Philosophie seines Hauses. „Uns war und ist immer wichtig, dass unsere Kunden sich wohlfühlen – mit den Werken, die sie bei uns erwerben.“ Betrachteten Kunden ihre Werke als Bereicherung und Schatz, sei dies das schönste Kompliment für Künstler und Galeristen.

Dank seiner Kontakte stattet Depelmann auch Unternehmen mit Werken namhafter Künstler aus, derzeit etwa eine Klinik in Tübingen. „Zum Glück dürfen wir dort noch was machen“, sagt er. Auch das nächste Projekt nach dem Corona-Shutdown steht an: der Kunstsalon Herrenhausen in der Galerie Schloss Herrenhausen im September. „Um die lebendige und feine Möglichkeit des einzigartig schönen Kunsthandelsplatzes zu erhalten“, betont Galerist Depelmann. Weitere Informationen gibt es dazu auf kunstsalonherrenhausen.de und auf depelmann.de im Internet. In der Galerie des Schlosses, Herrenhäuser Straße 3, heißt es dann: „Herzlich willkommen zum Kunstsalon Herrenhausen.“

Lesen Sie auch: Galerie Depelmann besteht mehr als 40 Jahren in Krähenwinkel

Zukunft der Mitarbeiter steht im Vordergrund

Auf dem Außengelände der Galerie Depelmann ist auch ein Skulpturenpark zu finden. Quelle: Sven Warnecke

Außer der Fortsetzung ihres Lebenswerks sorgen sich die Depelmanns vor allem auch um die Zukunft ihrer sechs Mitarbeiter. Vier davon sind in Vollzeit, sie kümmern sich um die rund 600 Quadratmeter großen Ausstellungsräume, den Werkstattbereich sowie den Skulpturengarten an der Walsroder Straße. Der Galerist spricht von einem „tollen Team“.

Im großen Ausstellungsraum der Galerie Depelmann sind immer Werke von verschiedenen Künstlern zu sehen. Quelle: privat (Archiv)

Falls es aktuell mit einer Nachfolge nicht klappen sollte, will Depelmann ganz pragmatisch reagieren. „Dann muss ich eben noch ein wenig weitermachen“, kündigt der inzwischen 81-Jährige an. Auch den Übergang in jüngere Hände würde er noch begleiten. Es wäre schön, wenn die Galerie erhalten bliebe, formuliert er seinen Wunsch. „Es geht nicht ums Geld oder um primär wirtschaftliche Dinge“, sagt Hargen Depelmann. „Ich kann meinen Lebensabend finanziell so auch ganz gut erleben.“

Von Sven Warnecke