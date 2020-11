Neue Ausstellung: In der Langenhagener Galerie Depelmann sind ab Dienstag Malereien von Jürgen Marose zu sehen. Eine Vernissage gibt es allerdings nicht.

Durch die Schichtung der Farben knüpft Jürgen Marose an ein traditionelles Verfahren in der Malerei an. Quelle: Repro: Frank Walter