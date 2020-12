Kaltenweide

Der Investitionsentwicklungsplan der Stadt Langenhagen listet viele teure Vorhaben auf. Vor allem im Bereich der Schulen wird die Kommune in den nächsten Jahren Millionensummen investieren. Für die Grundschule Kaltenweide sind dort mehrere Einträge vorhanden. Das Schuldach soll 2021 für rund 800.000 Euro saniert werden. Und für den Medienentwicklungsplan ist jährlich ein fünfstelliger Betrag vorgesehen.

Ab 2025 besteht ein Rechtsanspruch auf Schulkindbetreuung

Was man vergeblich sucht, ist allerdings ein Ansatz für die baulichen Voraussetzungen des Ganztagsbetrieb, denn dafür liegen noch keine belastbaren Zahlen vor. Die Grundschule Kaltenweide ist neben der Friedrich-Ebert-Schule als einzige Grundschule in Langenhagen noch nicht im Ganztagsbetrieb angekommen.

Dabei drängt durchaus die Zeit, wenn man bedenkt, wie lange Bauleitverfahren, Ausschreibungen und Hochbauten dauern. „Ab 2025 gilt ein Rechtsanspruch auf Schulkindbetreuung, aufsteigend vom ersten Jahrgang“, sagt Langenhagens zuständige Stadträtin Eva Bender.

Kommt das „Modell Langenhagen “?

Doch auf welche Art will die Stadt Langenhagen dem Anspruch der Kaltenweider Eltern gerecht werden? Zur Beantwortung dieser Frage hatte die Stadt für November eine Informationsveranstaltung zur Qualität der Schulkinderbetreuung im Ortsteil geplant, diesen Plan jedoch mit Blick auf die Corona-Pandemie dann wieder verworfen. Die Veranstaltung soll Eva Bender zufolge nun Ende Februar oder Anfang März nachgeholt werden.

Ist die Ganztagsschule für Kaltenweide der richtige Ansatz? Ergänzt durch einen kooperativen Hort? Oder sollte die Stadt einen anderen Weg gehen? Soll sie ein „Modell Langenhagen“ entwickeln, wie es die Stadträtin nennt? Mit Leben füllen will Eva Bender diesen Arbeitstitel auf Nachfrage noch nicht. „Wichtig ist mir eine offene Diskussion“, sagt sie.

Standards sollen definiert werden

Doch nicht nur um den richtigen Rahmen für die Schulkindbetreuung soll es im neuen Jahr gehen, sondern auch und vor allem um Qualität – und das in den Grundschulen in ganz Langenhagen: „Wir wollen stadtweit Standards für die Ganztagsbetreuung definieren“, kündigt Bender an.

