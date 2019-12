Langenhagen

Kurz vor Weihnachten kann Langenhagen seinen Anwohnern immerhin eine gute Nachricht als Geschenk präsentieren: Weder die Gebühren für die Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser werden steigen, noch jene für die Stadtreinigung und den Winterdienst. Der Rat bestätigte am vergangenen Montag einstimmig die vorgelegten Betriebsabrechnungen sowie den damit verbundenen Gebührenvorschlag.

Für Schmutzwasser berechnet die Stadtentwässerung damit auch im kommenden Jahr 1,63 Euro pro Kubikmeter sowie 0,25 Euro bei Niederschlagswasser. Gleiches gilt für die Straßenreinigung: In Klasse I und II (einmal in zwei Wochen) belaufen sich die Gebühren weiterhin auf 1,54 Euro pro Meter Straßenfront, in Klasse III (einmal in der Woche) auf 3,08 Euro sowie in Klasse IV (dreimal in der Woche) auf 15,39 Euro. Für den Winterdienst an Straßen der Priorität A bleibt die Gebühr bei 0,81 Euro pro Meter Straßenfront sowie an Straßen der Priorität B bei 0,18 Euro.

Von Rebekka Neander