Langenhagen

Die evangelische Kirche in Langenhagen lädt jedes Jahr im April und September zu einer Trauerfeier für Sternenkinder mit anschließender Beisetzung ein. Im vergangenen Frühjahr musste diese wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun findet am Freitag, 30. April, im Garten der Sternenkinder auf dem Kirchenfriedhof an der Karl-Kellner-Straße in Langenhagen um 15 Uhr eine Trauerfeier mit anschließender Beisetzung sogenannter Sternenkinder statt.

Die Zeremonie gilt all jenen Kindern, die in den frühen Schwangerschaftswochen im Mutterleib nicht überlebt haben. Wer persönlich betroffen ist oder wem das Schicksal der Kinder am Herzen liegt, kann nun im Garten der Sternenkinder auf dem Kirchenfriedhof Langenhagen unter Wahrung der Hygieneregeln Abschied nehmen.

Im Garten der Sternenkinder finden Angehörige einen würdevollen Ort für ihre Trauer. Quelle: Privat

Platz für die Trauer

Sternenkinder werden jene Kinder genannt, die vor, während oder nach der Geburt mit einem Gewicht unter 500 Gramm verstorben sind, teilt Pastorin Bettina Praßler-Kröncke mit. Diese Kinder unterliegen nicht der Bestattungspflicht. „Der Kirche in Langenhagen und der Stiftung Sternenkinder aus Langenhagen ist es ein Anliegen, diese totgeborenen Kinder würdevoll beizusetzen und den Eltern, Familien und Freunden die Möglichkeit zum Abschied und zur Trauer zu geben“, heißt es von ihr weiter.

Praßler-Kröncke hatte im Jahr 2011 die Grabstätte „Garten der Sternenkinder“ gemeinsam mit den Langenhagener Bestattungsinstituten, Steinmetzen und Friedhofsgärtnereien ins Leben gerufen.

Garten der Sternenkinder wird finanziell gefördert

„Von Beginn an wurden die Leistungen im Rahmen der Bestattung wie auch die Pflege des Gartens der Sternenkinder von den beteiligten Firmen großenteils unentgeltlich ausgeführt“, sagt die Pastorin. Wo dies nicht möglich ist, leistet die Langenhagener Stiftung Sternenkinder finanzielle Unterstützung. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir bei diesem wichtigen Projekt die Stiftung an unserer Seite haben“, sagt Praßler-Kröncke. „Sie bringt sich auch mit Ideen und Vorschlägen ein.“

Die Trauerfeier in der Kapelle des Kirchenfriedhofs mit anschließender Beisetzung wird von Pastor Rainer Müller-Jödicke aus Engelbostel begleitet. Alle, die kürzlich oder vor längerer Zeit ein Sternenkind verloren haben oder der sich den Sternenkindern verbunden fühlen, sind eingeladen.

Von Sven Warnecke