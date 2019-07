Langenhagen

Gegner des geplanten landesweiten Abschiebezentrums in Langenhagen wollen am Donnerstag gegen das Vorhaben auf die Straße gehen. Im Mai hatte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) verkündet, das Land wolle die Abschiebungen künftig zentral von Langenhagen aus organisieren. Zuvor war Osnabrück als Standort für das Abschiebezentrum im Gespräch gewesen.

Die Organisatoren des Protests vom Donnerstag kritisieren insbesondere die Art und Weise, wie künftig in Niedersachsen Abschiebungen vorgenommen werden sollen. In dem Aufruf zur Demonstration heißt es: „Während die kommunalen Ausländerbehörden, die bislang mit den Abschiebungen befasst sind, im persönlichen Kontakt mit den Betroffenen stehen, wird in der Zentralen Abschiebebehörde nach Aktenlage entschieden, sodass die Beschäftigten die Betroffenen zu keinem Zeitpunkt zu Gesicht bekommen“.

Nach Angaben der Gegner des neuen Zentrums wurden im vergangenen Jahr in Niedersachsen 1445 Menschen abgeschoben. Diese Zahl solle nun durch die Organisation in einer zentralen Abschiebebehörde gesteigert werden, kritisieren die Organisatoren der Demo. Der Protest soll am Donnerstag um 15.15 Uhr vor der Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Hannover in Langenhagen, die bereits jetzt für Abschiebehäftlinge genutzt wird, beginnen. Nach Angaben der Stadt Langenhagen als zuständiger Versammlungsbehörde rechnen die Organisatoren mit rund 50 Teilnehmern.

Von Tobias Morchner