Langenhagen

Haben Betrüger einen Geldautomaten der Postbank am Marktplatz so manipuliert, dass sie an die Daten der Kunden gelangen konnten? Diese Vermutung schürt seit Freitagmittag ein Langenhagener, der nach eigenen Angaben ein entsprechendes Zusatzgerät am Automat entdeckt hat und die Polizei alarmierte. Der Verdacht: Mit dem Gerät wollten Betrüger die Daten der Postbank-Kunden scannen, die Geld am Automaten abheben wollten. Mit einem Eintrag in sozialen Medien warnte der Mann zudem weitere Kunden.

Polizeisprecher Christian Hasse bestätigt auf Nachfrage einen Polizeieinsatz bei der Bank. Die Kollegen seien gerade vor Ort, um den Vorfall aufzunehmen, hieß es am Nachmittag. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte der Sprecher der Polizeidirektion Hannover jedoch keine weiteren Angaben machen und Details zum genauen Vorfall nennen. Derzeit kann die Polizei noch nicht sagen, wie viele Kunden betroffen sein könnten und welche Daten die Täter gegebenenfalls abgegriffen haben.

Bereits am Freitag vor einer Woche hatte ein 30-Jähriger aus Bemerode bei einer Postbank ein sogenanntes Skimming-Gerät entdeckt – dank eines Zufalls. Seine EC-Karte klemmte beim Geldabheben, deshalb entdeckte er das aufgesetzte Zusatzteil. Die Ermittlungen dauern in diesem Fall noch an.

Postbank-Kunden, denen verdächtige Personen oder Vorgänge aufgefallen sind, erreichen die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley