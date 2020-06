Langenhagen

Wenn sich ein Virus mit schlechtem Timing verbündet, ist Fantasie gefragt. Das konzerterprobte Team des Café Monopol ist nach dem Pfingstwochenende jedenfalls dank eines gewissen Wagemuts und eines offenkundig funktionierenden Netzwerks um eine Erfahrung reicher. „Gut 50 Zuschauer sind zwar nicht absolute Spitze“, sagt Sven Seidel im Rückblick, „aber für eine Premiere war das doch ganz gut.“ Der „Distanz aus dem Mai“, wie das am Pfingstsonntag virtuell im Internet übertragene Konzert betitelt war, habe jedenfalls durchaus Lust auf mehr gemacht. Auch wenn der Schmerz, bislang auf Live-Konzerte verzichten zu müssen, weiterhin tief frustriere.

Pure Tonic aus Oelkershusen mit Dennis Brandt (von links), Pascal Sievers, Patrick Brandt und Matthias Pietsch. Quelle: privat

„ Autokonzert ? Würden wir probieren ...“

Bislang jedenfalls lief nichts: Die gerade frisch sanierten und toll ausgestatteten Räume des Café Monopol bleiben seit Ausbruch der Corona-Pandemie ebenso verwaist wie der Rathaus-Innenhof, in den das Konzertteam lieber zum Traditionskonzert „Tanz aus dem April“ eingeladen hätte. Dass auf Landesebene für Juni nun diskutiert wird, Kulturveranstaltungen für bis zu 250 Besucher wieder zu erlauben, half da ebenso wenig wie die in Hannover eingeführten Vorbilder der Autokonzerte. „Natürlich würden wir das auch gerne probieren“, sagt Seidel.

Circus Rhapsody mit Sänger Michael Stein Sänger und Bassist (links) sowie Florin Kerber vom Tausendsassa Studio, wo der Livestream übertragen wurde. Quelle: privat

Nur eine Band spielte live

Dass das Konzertwesen trotz aller Abstandsregeln dennoch nicht vollends verstummt ist, verdankt das Café seiner über Jahre gewachsenen Kontakte. „Es bedurfte nur weniger Anrufe, um die insgesamt fünf Acts zusammenzubekommen“, erzählt Seidel. Vier davon produzierten die Künstler als „Konserve“, eine Band spielte tatsächlich live. „Pure Tonic ging in Berlin in ein Studio eines befreundeten Toningenieurs. Das Studio hatte sich zuvor bereits auf Live-Streaming eingestellt“, sagt Seidel. Die Übertragungsqualität habe an dem Abend zwar keine „4-K-Qualität“ erreichen können. So klar aber sei die Sicht für die normalerweise tobenden Konzertbesucher dieser Punkrock-Band aber wahrscheinlich auch nicht.

Franz Gottwald ist nicht nur Flamanco-Gitarrist, sondern als Organisator des Kleinkunstfestivals Mimuse ebenfalls stark betroffen vom Live-Veranstaltungsverbot während der Pandemie. Quelle: privat

Statt Gage gibt es ein Versprechen

Anstelle einer Gage haben die Künstler ein Versprechen erhalten. „Sie dürfen hier auftreten, sobald es wieder erlaubt ist“, sagt Seidel. Als Danke für die gelungene Premiere können sich darüber der Flamenco-Gitarrist und Mimuse-Organisator Franz Gottwald freuen, die Langenhagener Band DoDotS, Circus Rhapsody aus Berlin, die aus dem Studio eines Freundes als einzige ihr Konzert live ins Internet übertrugen, sowie die Band Pure Tonic aus Oelkershausen. Ob auch Pat Decline irgendwann die Option Café Monopol ziehen wird, ist besonders spannend: Der Mann musiziert normalerweise in Australien.

Der Australier Pat Decline konnte nur Dank der virtuellen Einspielung für Langenhagener Publikum spielen. Für eine eigene Anfahrt wäre der Aufwand wohl zu groß gewesen. Eine Zusage, im Café Monopol spielen zu dürfen, hat er nun trotzdem. Quelle: privat

Für ein Parkplatz-Konzert ist Unterstützung gefragt

Seidel würde gerne dem Beispiel Hannover folgen oder auch den Kirchengemeinden und für Langenhagen ebenfalls Autokonzerte auf einem Parkplatz anbieten. „Mir fehlen dafür aber einfach die Mittel.“ Zwar sei das Café Monopol und der dahinter stehende Verein in einer vergleichsweise komfortablen Situation: Dank des städtischen Zuschusses und noch dazu in städtischen Räumen hat der Verein keine Existenzsorgen. „Aber für ein solches Konzert fehlt uns einfach die Logistik.“ Sollte es aber in Langenhagen Firmen geben, die aufgrund von Parkplatz, Ausstattung oder anderen (monetären) Hilfsmitteln unterstützen könnten, würde sich diesmal nun Seidel über einen Anruf freuen.

Der Verein zur Förderung von Jugend und Kultur, kurz: das Café Monopol, ist im Internet unter monopol-langenhagen.de zu finden. Darüber ist auch ein Kontakt mit Sven Seidel möglich.

Von Rebekka Neander