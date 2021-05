Engelbostel

Die Ortsfeuerwehr ist am Sonnabend, 8. Mai, um 17.24 Uhr wegen eines brennenden Autos alarmiert worden. Nach Auskunft von Sprecher Rudolf Schweidler brannte ein auf einem Waldparkplatz an der Resser Straße abgestelltes Fahrzeug.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Mercedes-Kombi bereits völlig in Flammen. Unter Leitung von Lars Seidel setzte einen Trupp unter schwerem Atemschutz zu einem Schnellangriff an. Nach 30 Minuten war das Feuer gelöscht, die 21 Einsatzkräfte konnten wieder abrücken. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle und ermittelt nun die Brandursache. Die Höhe des Schadens stand am Sonntag noch nicht fest.

Von Sven Warnecke