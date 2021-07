Kaltenweide/Krähenwinkel

Bereits im Jahr 2019 hat der Rat der Stadt grünes Licht für ein gemeinsames Gerätehaus der Feuerwehren Kaltenweide und Krähenwinkel gegeben. Angelehnt an das erfolgreiche Projekt in Engelbostel. Der dortige Standort am Stadtweg dient nunmehr zwei Ortsfeuerwehren als gemeinsame Heimstatt, ohne die jeweils eigene Identität zu verlieren.

Bei der gemeinsamen Wache für Kaltenweide und Krähenwinkel auf der sogenannten Dreiecksfläche im Einmündungsbereich der Walsroder und Wagenzeller Straße ging es nach dem politischen Beschluss mit vorangegangener langwieriger Debatte erst einmal nicht weiter. Es wurde über Jahre um Raumprogramm und Kosten gerungen. Schließlich schoss auch die Summe von zunächst veranschlagten 11,3 Millionen Euro für das Projekt auf nunmehr etwa 16,6 Millionen Euro. Der Grundstückskauf – nach Informationen dieser Zeitung ebenfalls im niedrigen siebenstelligen Bereich – ist in dieser Kalkulation nicht einmal enthalten.

Zuschnitt des Grundstücks ist problematisch

Die schwierigen Grundstücksverhältnisse machen einen Winkelbau nötig, der die Kosten in die Höhe treibt. Quelle: Stadt Langenhagen

Das ist nun alles Geschichte: Mit breiter Mehrheit beschloss der Rat der Stadt den Baustart. Nach der Baugenehmigung, die für Anfang nächsten Jahres erwartet wird, soll Ende 2022 mit den Arbeiten auf dem gut 11.000 Quadratmeter großen Grundstück begonnen werden. Der Einzug ist dann für das darauffolgende Jahr geplant. Die Mehrkosten für die Wache erklärt die Verwaltung unter anderem mit dem problematischen Zuschnitt des Areals, der einen Winkelbau nötig macht. Zudem würden aktuell Baukosten allgemein exorbitant steigen. Fachleute kalkulieren pro Jahr mit etwa 15 Prozent.

Grünen-Fraktionschef Dirk Musfeldt hatte vor der Abstimmung im Rat noch mit einigen Einsparideen in Höhe von zusammen knapp 2 Millionen Euro aufgewartet. Denn er warnte angesichts der notwendigen Investitionen der Stadt allein in Schulen in den nächsten Jahren vor einer drohenden Überschuldung. Doch alle diese Vorschläge wurden mehrheitlich abgelehnt.

Mit Auszug der Feuerwehr gibt es Chancen für die Grundschule

Schließlich soll es endlich weitergehen, hieß es. Und das hätte speziell für die Eltern der Kaltenweider Grundschüler Vorteile. Denn bislang befindet sich das Gerätehaus auf der beengten Zellerie neben der Schule. Das hatte zu Folge, dass die Einrichtung nicht erweitert werden kann, gleiches gilt für die nachschulische Betreuung. Um vor allem für die Kinderbetreuung mehr Platz zu schaffen, so die Ursprungsidee des Ortsrats Kaltenweide, sollte für die leicht sanierungsbedürftige Feuerwehr ein neuer Standort gesucht werden.

Rückblick: Nachdem zwischenzeitlich das angedachte Grundstück an der Biogasanlage allein für die Kaltenweider Feuerwehr vor allem in der Politik durchgefallen war, einigten sich alle Beteiligten schließlich auf die sogenannte Dreiecksfläche am nördlichen Ende der Walsroder Straße. Allerdings nur, wenn auch die Ortsfeuerwehr Krähenwinkel mit dorthin zieht. Andernfalls verzerrten sich die Einsatzgebiete der Ortsfeuerwehren zulasten Kaltenweides, hieß es. Zudem, so die Sicht der Verwaltung, sei es günstiger, schon jetzt beide Neubauten gemeinsam zu planen und zu verwirklichen.

Stadt will Feuerwehr zukunftsorientiert entwickeln

Angesichts der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands machte zu Beginn der Abstimmung im Rat CDU-Vertreterin Claudia Hopfe mit drastischen Worten deutlich, wie wichtig die gute Ausstattung der Feuerwehr sei. „Katastrophenschutz ist von elementarer Bedeutung“, betonte die Christdemokratin. Trotz der immensen Investitionen der Stadt allein in Schulen habe ihre Partei „die Finanzen im Blick“.

Die Investition in eine gemeinsame Feuerwache für Kaltenweide und Krähenwinkel sei notwendig, sagte auch SPD-Fraktionschef Marc Köhler. Die Einsparideen, die die Grünen eingebracht hatten, seien seinen Angaben zufolge angesichts der Gesamtsumme zu gering, die praktischen Konsequenzen indes zu hoch. Unter anderem sollte Musfeldts Angaben zufolge etwa auf einen sogenannten Übungsturm verzichtet werden, der heute in der praktischen Feuerwehrarbeit Standard sei.

Finanzabteilung der Stadt warnt vor Überschuldung

Dass die Stadt erhebliche Investitionen vor der Brust hat – etwa mit dem Bau und der Sanierung von Schulen –, bestritt in der Sitzung niemand. Vielmehr wurde vor einer Überschuldung der Kommune gewarnt, die ein sogenanntes Haushaltssicherungskonzept nach sich ziehen könnte. Das hätte zur Konsequenz, dass viele freiwillige Leistungen der Stadt – etwa auch Zuschüsse an Vereine und Verbände – dann obsolet werden würden.

Auch die Finanzabteilung der Rathausverwaltung warnt davor. „Die Mehrkosten belaufen sich auf mehr als 5 Millionen Euro“, die zu 100 Prozent mit Krediten finanziert werden müssten, heißt es in der Beschlussdrucksache zum Bau der Feuerwache. „Der Schuldendienst kann schon jetzt nicht mehr erwirtschaftet werden.“ Im Haushalt 2021 und in den folgenden sogenannten Finanzplanjahren sind bereits Kredite in Höhe von mehr als 350 Millionen Euro eingeplant.

Gleichwohl warb Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) als „oberster Finanzhüter“ dafür, diese Investition nun endlich anzugehen. „Wir müssen sparen, aber ein so düsteres Bild zu malen ist ein falsches Bild“, betont der Verwaltungschef mit Blick auf die von einigen Ratsvertretern gezeichneten Szenarien. Er verwies auch auf etwa 48 Millionen Euro, die die Stadt in den vergangenen sechs Jahren aus Rücklagen gebildet habe.

