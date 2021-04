Langenhagen

Bis Mitte Juni soll auf dem Geranienmarkt an der Stadtbahnhaltestelle Langenhagen-Zentrum wieder ein gigantisches Blütenmeer den Besitzer wechseln. Tausende und Abertausende von Beet- und Balkonpflanzen, Stauden und Gemüsepflanzen warten dort auf Käufer. Rund eine Woche hatte der Aufbau der großen Tunnelzelte gedauert, nun warten die Pflanzen in Reih und Glied auf Käufer – von der kleinen Blühpflanze im Zehnerträger für umgerechnet 25 Cent je Topf bis zur großen Ampelpflanze für rund 18 Euro.

Betreiber dieses Marktes sowie dem Angebot in Garbsen ist Detlef Nötel aus Isernhagen K.B., der in der Adventszeit als einer der größten Tannenbaumhändler in der Region Hannover viele Verkaufsstellen betreibt. Geöffnet ist der Geranienmarkt in Langenhagen montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr, sonnabends von 9 bis 16 Uhr sowie sonntags von 10 bis 12 Uhr.

Von Frank Walter