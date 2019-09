Langenhagen

In Wiesenau sollen Senioren künftig andere Senioren fit halten. Ehrenamtliche Helfer und Honorarkräfte ab 65 Jahren sollen bei dem Programm „Gesund im Quartier“ etwa Qigong anbieten – oder andere Kurse, in denen sie ihr Wissen weitergeben können. Mit dieser Idee hat der Verein Win – Wohnen in Nachbarschaften – bei der KSG bereits vor dem Start einen Preis gewonnen: Der Gesamtverband der Krankenkassen hat das auf drei Jahre ausgelegte Gesundheitsprogramm für ältere Menschen in Wiesenau als eines von landesweit nur drei Projekten ausgewählt. Win erhält vom Gesamtverband eine Förderung in Höhe von 290.000 Euro für Sach- und Personalkosten.

Idee überzeugt: Krankenkassenverband zahlt Zuschuss von 290.000 Euro

Im Wiesenauer Quartierstreff gibt es mit Friederike Erhart nun eine eigene Projektbeauftragte. Vor dem Start von „Gesund im Quartier“ am Dienstag, 24. September, sucht die Diplom-Pädagogin noch ehrenamtliche Helfer und Honorarkräfte über 65 Jahre, die sich nach entsprechender kostenloser Qualifizierung als Kursleiter – etwa für Qigong – engagieren wollen.

Senioren für Senioren

Die Zielgruppe reiche von „65 bis 95 Jahren“, sagt Erhart. Diese solle die Inhalte der Kurse auch selbst entwickeln. Erhart kündigt zudem an, dass die bestehenden Initiativen in Wiesenau durch „Gesund im Quartier“ noch enger vernetzt werden sollen. Für die Teilnehmer ist das Angebot kostenlos.

„Für das Gelingen des Projektes möchten wir ein tragfähiges Netzwerk entwickeln, in das sich Fachleute mit ihrer Expertise und ihren Angeboten einbringen“, teilt Erhart mit. Es gehe darum, nachhaltige Strukturen in Wiesenau auszubauen – auch über die Projektdauer hinweg.

Die Auftaktveranstaltung am Dienstag, 24. September, läuft von 9.30 bis 12 Uhr im Quartierstreff an der Freiligrathstraße 11. Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit hat, kann sich im Vorfeld per E-Mail an erhart@win-e-v.de bis zum 13. September melden.

