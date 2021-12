Langenhagen

In der Advents- und Weihnachtszeit leuchten die Schaufenster in der Alten Mitte. Gewerbetreibende bieten dort zusammen mit der Stadt Langenhagen und dem Geschäftsstraßenmanagement ein Such- und Ratespiel an. Seit Anfang Dezember stehen dazu 48 Laternen mit dem Logo der Alten Mitte in den Schaufenstern von 29 Geschäften und anderen Einrichtungen im gesamten Sanierungsgebiet entlang der Walsroder Straße.

Auf 22 dieser Laternen finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Buchstaben, die es zu sammeln und in eine Karte einzutragen gilt. Richtig zusammengesetzt ergeben die Buchstaben einen Sinnzusammenhang, der zur Jahreszeit und zum Gebiet passt.

So funktioniert die Teilnahme am Gewinnspiel der Händler in Langenhagen

Die Karten für das Suchspiel liegen bei Händlern und Einrichtungen in der Elisabethgemeinde sowie andernorts aus. Sind alle Buchstaben gefunden, können Teilnehmende diese in die Antwortkarte eintragen und daraus den Lösungssatz ableiten. Mit der Adresse versehen sollte die ausgefüllte Karte dann entweder in einen der Briefkästen des Gemeindehauses der Elisabethgemeinde, Kirchplatz 7, oder in den Briefkasten des Fun & Dance Studios, Am Pferdemarkt 9d, einwerfen.

Bei der Aktion gibt es mit der richtigen Antwort und Losglück Preise der Gewerbetreibenden entlang der Walsroder Straße zu gewinnen. Bis Donnerstag, 23. Dezember, läuft die Suche nach den Buchstaben. Die Auslosung erfolgt dann am Donnerstag, 6. Januar.

Stadt, Land und Bund finanzieren die Aktion

Die Alte Mitte ist ein wesentlicher Bestandteil des Sanierungsgebietes Kernstadt Nord/Walsroder Straße. Mit der Aufnahme in das Förderungsprogramm Lebendige Zentren bezuschussen Bundes- und Landesmittel dort öffentliche und private Projekte. Der Bund, das Land Niedersachsen und die Stadt Langenhagen finanzieren das Projekt „Weihnachtsleuchten in der Alten Mitte“ jeweils zu einem Drittel.

Von Fiona Lechner