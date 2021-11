Langenhagen

Die Elisabethkirche in Langenhagen hat in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit erhalten. Genauer gesagt standen ihre Glocken im Fokus eines interessanten Projektes. So bekam Pastor Torsten Kröncke Besuch von Luca Gans, einem sogenannten „Bell Spotter“, der die Glocken filmen und anschließend ins Netz stellen wollte. „Vorher wusste ich gar nicht, dass es ,Bell Spotter‘ gibt“, sagt Kröncke – womit er vermutlich nicht allein dasteht.

Neben den mittlerweile etwas bekannteren „Plane Spottern“, die von Flugzeugen fasziniert sind und möglichst viele Flieger per Film oder Foto festhalten wollen, pflegen die „Bell Spotter“ ein ähnliches Hobby – sie beschäftigen sich jedoch mit Glocken, ihrer Geschichte und ihrem Klang, wie Kirchenkreissprecherin Andrea Hesse mitteilt. So auch Luca Gans, der inzwischen mehr als 200 Abonnenten auf Youtube hat. Er ist bereits am 1. August mit Kamera und Aufnahmegerät zur Glockenstube im Turm der Elisabethkirche hochgeklettert, um das mittägliche Sonderläuten aufzunehmen, an dem alle vier Glocken beteiligt waren.

Glockenvideo ist im Internet zu sehen

Seit einigen Tagen steht das Ergebnis nun im Netz, dazu ein informativer Text zur Geschichte der Kirche und ihrer Glocken. Auch die Werkstätten, aus denen sie stammen, Gewicht und Durchmesser sowie die jeweilige Stimmung sind dort notiert.

„Der niedrige Turm der Elisabethkirche beherbergt ein interessantes Mischgeläut, bestehend aus zwei Eisenhartgussglocken, einer historischen ehemaligen Uhrschlagglocke sowie einer Leihglocke aus Ostpreußen“, erläutert Gans in seinem Beitrag. „Das sind wirklich außerordentlich klangvolle und meiner Meinung nach unbedingt erhaltenswerte Eisenglocken von Weule. Wie toll die beiden sich auch mit den beiden Bronzeglocken mischen!“, kommentiert jemand den Beitrag. Ein dickes Lob hat auch Gans für die Glocken der Elisabethkirche parat: „Das Geläut hat schon wirklich seinen ganz eigenen Charme und ist wohl unverkennbar.“

Von Janna Silinger