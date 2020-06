Godshorn/Langenhagen

Die Ortsfeuerwehr Godshorn ist am Montag, 15. Juni, um 6.36 Uhr in das Gewerbegebiet an der Münchner Straße ausgerückt. In einem Betrieb hatte eine Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass offenbar ein technischer Defekt an dem Gerät vorlag. Sie mussten nicht aktiv werden.

Aufmerksamer Nachbar löscht Feuer in Wintergarten

Bereits am Sonnabend wurde die Ortsfeuerwehr Langenhagen wegen eines brennenden Wintergartens an die Tegeler Straße gerufen. Zum Glück für die Bewohner hatte ein aufmerksamer Nachbar gegen 0.30 Uhr den Feuerschein bemerkt und noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte den Brand gelöscht. Die Ehrenamtlichen übernahmen dann noch Nachlöscharbeiten.

Von Sven Warnecke