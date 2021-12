Godshorn

Es ist bereits das 15. Mal, dass die evangelische Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Godshorn am 1. Januar ab 18 Uhr einen Neujahrsgottesdienst mit der Textauslegung durch einen Laien feiert. Anschließend wird zu einem Empfang in das Gemeindehaus eingeladen. Dabei soll es Gelegenheiten geben, über das Gehörte und Erlebte ins Gespräch zu kommen.

Kirche verspricht sich interessanten Impuls

Der Beginn des neuen Kalenderjahres wird in vielen Kirchen zum Anlass genommen, den Austausch mit gesellschaftlich relevanten Personen und Gruppen zu pflegen. Besonderheit des Godshorner Neujahrsgottesdienstes ist es, dass sich eine Person des öffentlichen Lebens einem biblischen Text aus einer anderen als der innerkirchlichen Perspektive nähert.

Auf diese Weise versprechen sich die Langenhagener Kirchengemeinden einen ungewohnten, aber interessanten Impuls sowohl für geübte Gottesdienstbesucher als auch für solche, die das sonntägliche Angebot der Kirchen seltener nutzen.

Diplom-Ingenieur Holtmann ist viel im Ehrenamt aktiv

Als Ausleger der Jahreslosung 2022 wurde Claus Holtmann, Präsident der Bürgerstiftung Langenhagen und Geschäftsführer der Holtmann GmbH, gewonnen. Holtmann wurde 1956 in Hannover geboren und studierte nach dem Abitur in Hannover und Berlin mit dem Abschluss Diplom-Ingenieur.

Neben seinen hauptberuflichen Tätigkeiten engagiert er sich als Honorarkonsul für Sri Lanka in Niedersachsen, als Präsident der Bürgerstiftung Langenhagen, als Vorsitzender der Famab Stiftung (Nachhaltigkeitsstiftung im Veranstaltungsbereich), im Senat der Wirtschaft, als Ehrenvorsitzender des Wirtschaftsklubs und als Manager bei der Stiftung Manager ohne Grenzen.

Von Janna Silinger