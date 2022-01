Godshorn

Einbrecher haben nach Polizeiangaben in einem Unternehmen an der Bayernstraße im Gewerbegebiet Godshorn reiche Beute gemacht. Sie erbeuteten Mobiliar und Computertechnik im Wert von geschätzten 55.000 Euro. Zudem richteten sie einen nicht unerheblichen Schaden bei ihrem Treiben an.

Nun suchen die Ermittler die Unbekannten und erhoffen sich Zeugenhinweise. Gleichwohl wirft der Fall bei der Polizei auch noch viele Fragen auf.

Einbrecher demolieren in Betrieb Zwischenwände

Nach Auskunft von Kommissariatssprecherin Ina Spellerberg ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 23. Dezember, etwa 12 Uhr, und dem 27. Januar, 11 Uhr. An diesem Tag wurde der Einbruch bemerkt. Aus dem Bürogebäude entwendeten die Täter das gesamte Mobiliar, alle Laptops und Server. Um an ihre Beute zu gelangen, durchbrachen die Unbekannten mehrere Bürowände aus Gipskarton. Zudem wurde ein auf dem Firmengelände abgestelltes Auto gestohlen. Dieses sei aber nach einem Frontschaden nicht nur abgemeldet gewesen, sondern auch nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei vermutet, dass die Diebe angesichts des Volumens wohl einen Lastwagen zum Abtransport ihrer Beute benutzt haben dürften. Wie die Einbrecher in das Gebäude gelangt sind, steht ebenfalls noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke