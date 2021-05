Godshorn

Ein sichtbares Signal setzt der Elektronikfachhändler Expert mitten in der Corona-Krise auf dem Gelände der Konzernzentrale an der Bayernstraße im Gewerbegebiet Godshorn: Auf dem gut 22.500 Quadratmeter großen Grundstück entstehen für etwa 50 Millionen Euro ein Logistikneubau mit einer Gesamtfläche von 12.500 Quadratmetern sowie rund 3600 Quadratmeter Bürofläche. Die Arbeiten, die Ende 2019 begonnen haben, hinken im Zeitplan allerdings etwas hinterher. Die Fertigstellung war ursprünglich für diesen Sommer geplant – nun sei sie auf den November verschoben worden, berichtet Edwin ten Voorde, Abteilungsleiter Logistik bei Expert.

Die Pandemie macht sich aber vor allem im operativen Geschäft des Unternehmens bemerkbar: Bereits zwei Mal hat Expert für seine gut 500 Mitarbeiter in der Firmenzentrale in Langenhagen Kurzarbeit angemeldet. Zuletzt galt diese Regelung von Januar bis März. Aktuell sind viele Beschäftigte – wo technisch möglich – im Homeoffice. „Während der Zeit der Ladenschließungen ist die Kurzarbeit ein wichtiges Instrument, um die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Wirtschaftlichkeit und Liquidität unseres Unternehmens nachhaltig zu sichern“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Stefan Müller auf Anfrage. Auch für die bundesweit angeschlossenen 409 Fachmärkte und -geschäfte seien die von der Politik immer wieder neu beschlossenen Regelungen problematisch. Denn die Geschäfte – in der Region Hannover etwa an den Standorten Langenhagen, Garbsen, Wunstorf, Neustadt, Lehrte und Burgdorf –, sind für den üblichen Kundenbetrieb bis auf Reparaturen geschlossen.

Internetgeschäft verdreifacht sich während Corona

Den Händlern bleibe bisher neben dem Onlineshop nur das Angebot mittels Click and Collect, bei dem Kunden Waren abholen. Laut Müller hat sich aber speziell in der Pandemie das Geschäft im Internet positiv entwickelt. Er spricht von einem „starken Element“ – drei Mal mehr Kunden hätten online bei Expert Waren geordert.

Erst im Jahr 2016 hatte Expert in Langenhagen gut 10 Millionen Euro in die Expansion gesteckt. Mit dem Logistikneubau kommt nun eine weitere Großinvestition hinzu. Und dieser Bau hat es in sich: Es werde viel innovative Technik verbaut, um das Klima zu schonen, betont Müller. Auch wenn das politisch in Langenhagen so seinerzeit noch nicht gefordert sei. „Doch eine ernst gemeinte Nachhaltigkeit macht das nötig“, sagt der Expert-Chef. „Aus Überzeugung.“

Im Neubau sind 62 Kilometer Kabel verlegt Das neue Logistikzentrum samt Bürotrakt grenzt im Süden an die Bayernstraße, im Norden an die Autobahn 352. Das Gebäude ist 17,40 Meter hoch und etwa 135 Meter breit. An 13 Toren können Lastwagen be- oder entladen werden. In einem Zwei-Schicht-Betrieb besteht die Möglichkeit, innerhalb von 24 Stunden die zuvor bestellte Ware sowohl an die Expert-Händler als auch an die Kunden direkt zu versenden. In dem Gebäude wurden etwa 3500 Kubikmeter Beton – das entspricht rund 388 Lkw-Ladungen – sowie 135 Tonnen Stahl verbaut. Für die Sprinkleranlage wurden allein etwa 3,6 Kilometer Stahlleitungen verlegt; für das voll automatisierte Hochregallager wurden weitere 85 Tonnen Material benötigt. In dem Logistikzentrum sind insgesamt 62 Kilometer Kabel installiert, über die 79 Mitarbeiter künftig den operativen Betrieb steuern werden.

Neben 1498 auf dem Dach der Halle verbauten Fotovoltaikmodulen mit einer Jahresleistung von 474 Megawattstunden sausen im dem vollautomatischen Hochregallager 120 sogenannte Stingray-Shuttles hin und her, um die Waren zu sortieren und für den Versand bereitzustellen. Diese erzeugen aus Wärmerückgewinnung ihre Energie selbst, um von einem Regal zum anderen gelangen zu können. Auch die Klimatechnik in dem Gebäude steht nach Unternehmensangaben mit einem ausgefeilten Wärme- und Kältesystem für den Schutz der Umwelt.

Mit Mehrwertbehältern Verpackungsmüll vermeiden

Worauf Expert besonders stolz ist: Beim Versand der Waren zu den Händlern, aber auch bereits beim Empfang von den Herstellern soll Verpackungsmüll reduziert werden. Aktuell seien es in Godshorn etwa 470 Tonnen pro Jahr, berichtet Müller. Bei Großgeräten wie einer Waschmaschine oder einem Kühlschrank sei die Müllreduzierung nicht so einfach, gibt Logistikchef ten Voorde zu. Er betont jedoch, dass die Firma sogenannte Mehrwertbehälter in zwei verschiedenen Größen beim Versand der Waren nutze. Das allein soll helfen, bis zu 700.000 Einwegverpackungen einzusparen, Tendenz steigend.

