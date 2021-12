Godshorn

Ein VW Golf ist am Donnerstagmittag auf dem Friedhofsparkplatz in Godshorn in Flammen aufgegangen. Zeugen alarmierten gegen 11.30 Uhr die Rettungskräfte. Als die Feuerwehr vor Ort eintrafen, stand der Wagen Baujahr 2002 bereits im Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz löschte die Flammen, die aus dem Motorraum schlugen.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen.

Von Frank Walter