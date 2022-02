Godshorn

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Mittwoch in Godshorn vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Weit kam der Mann jedoch nicht.

Die Polizeistreife wollte den Fahrer eines Fiat Punto am Dienstag gegen 23.45 Uhr am Spielplatzweg kontrollieren. Anstatt anzuhalten gab der Mann jedoch Gas und versuchte so, der Kontrolle zu entgehen. Wegen eines Pollers auf der Fahrbahn musste der Punto-Fahrer jedoch auf den Grünstreifen ausweichen und fuhr sich dort mit seinem Wagen in einer Mulde fest.

Staatsanwaltschaft ordnet Wohnungsdurchsuchung von Langenhagener an

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der 29-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Schnelltest bestätigte das wenig später. Des Weiteren waren die am Fiat angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet worden. In der Tür des Fahrzeugs fanden die Polizisten eine geringe Menge Marihuana, die sie sicherstellten.

Die Staatsanwaltschaft Hannover ordnete anschließend die Durchsuchung der Wohnung des Langenhageners an. Dort fand die Polizei weitere Betäubungsmittel in Form von etwa zwei Gramm Kokain, welche sie ebenfalls sicherstellte. Die Beamten leiteten gleich mehrere Strafverfahren gegen den Langenhagener ein.

Von Frank Walter