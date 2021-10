Godshorn

Infolge eines abrupten Bremsmanövers eines Linienbusfahrers sind am Donnerstag um 16.05 Uhr in Godshorn mehrere Fahrgäste gestürzt und wurden zum Teil leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei an der Ecke Alt-Godshorn/Am Lienkamp, zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug kam es nicht. Eine sofortige ärztliche Behandlung vor Ort war nicht notwendig.

Von Frank Walter