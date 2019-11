Godshorn

Die Hermannsburger Straße, die Hauptausfallstraße Godshorns in Richtung Osten, ist von Mittwoch an halbseitig für Kanalbauarbeiten der Langenhagener Stadtentwässerung gesperrt. Die Arbeiten werden nach Angaben von Stadtsprecherin Juliane Stahl voraussichtlich bis Februar dauern. Der erste Bauabschnitt hat für die Bewohner des östlichen Teils der Straße Alt-Godshorn besondere Auswirkungen: Sie können bis auf weiteres an der Kreuzung nicht nach rechts in Richtung Stadtzentrum und Autobahnauffahrt auf die Hermannsburger Straße einbiegen, sondern dürfen nur nach links in Richtung Ortsmitte fahren.

Der erste Bauabschnitt reicht von der Kreuzung Alt-Godshorn bis zu dem Grundstück auf Höhe der Straße Alt-Godshorn 58. Der zweite Bauabschnitt betrifft im Anschluss die nördlich folgende Fahrbahn bis zum Ende der Bebauung entlang der Hermannsburger Straße. Sobald der erste Bauabschnitt beendet ist, können Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung Alt-Godshorn/ Hermannsburger Straße wieder in alle Richtungen abbiegen.

Von Rebekka Neander