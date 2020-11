Langenhagen/Godshorn

Gefährlich voll ist es mitten in der Corona-Pandemie nicht nur in vielen Schulbussen. Auch bei der Fahrt mit der Buslinie 253 durch das Gewerbegebiet Godshorn wird manchem Fahrgast ob des Gedränges angst und bange. Das Problem ist erkannt – und erste Besserung nun auch in Sicht.

Marcus Becker beobachtet die Situation auf der Buslinie 253 zwischen Langenhagen/Zentrum und dem Airport Business Park Tag für Tag. Und was der 39-Jährige dort erlebt, gefällt ihm gar nicht. Morgens vor der Frühschicht und mittags zum Schichtwechsel fahren die Busse dort im Zehnminutentakt. Morgens verkehrten sogar noch Zusatzbusse, sodass die Beförderung einigermaßen problemlos ablaufe. „Aber abends nach der Spätschicht fahren die Busse dann nur noch im 30-Minuten-Takt für die gleiche Menge an Menschen, die mittags noch auf mehrere Busse aufgeteilt wurden.“ Im Gewerbegebiet sind unter anderem MTU, Hermes und Dachser ansässig.

Vor einigen Tagen soll die Situation eskaliert sein

Becker, der als Lagerist im Gewerbegebiet tätig ist, muss um 21.54 Uhr an der Station Münchner Straße West zusteigen, um wie andere Fahrgäste auch den Anschluss am Bahnhof Langenhagen/ Mitte zu erreichen. An der Haltestelle stünden dann aber auch noch etwa 30 weitere Personen, die in den Bus einsteigen wollten – der aber schon sehr voll ankomme. Vor wenigen Tagen sei die Situation sogar regelrecht eskaliert. Becker spricht von einem „Handgemenge und fast Schlägereien“, um in den Bus hineinzukommen. „Ich bin geschubst worden, die Stimmung war sehr aufgeheizt.“

An Corona-Abstände sei so gar nicht zu denken. „Wenn man es doch irgendwie schafft, in den Bus zu kommen, wird man dermaßen zusammengequetscht, dass das in der aktuellen Situation absolut unverantwortlich ist“, sagt der 39-Jährige. Er bezeichnet solche Zustände als „mehr als grenzwertig“.

Stadt hat die Unternehmen nach ihrem Bedarf gefragt

Für die Stadt Langenhagen ist das Thema nicht neu. Die kommunale Wirtschaftsförderung hatte angesichts aktueller Veränderungen und Neuansiedlungen gerade im Umfeld der Münchner Straße schon im Juni eine Umfrage bei den ansässigen Unternehmen vorgenommen. Die unterschiedlichen Wünsche und Bedarfe der Betriebe insbesondere zur Anpassung der Taktzeiten der Buslinie 253 seien anschließend gesammelt der Region Hannover und dem Verkehrsverbund GVH übergeben worden – „mit der Bitte, diese in zukünftige Fahrplanveränderungen einfließen zu lassen“, wie Stadtsprecherin Juliane Stahl auf Anfrage mitteilte.

Ähnliches passiert im Bereich des Gewerbegebiets Rehkamp, wo unter anderem UPS ansässig ist. Auch dort wird unter Beteiligung der städtischen Wirtschaftsförderung der aktuelle Bedarf für den öffentlichen Nahverkehr geprüft. Denn: „Eine möglichst optimale Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist für die Gewerbegebiete in Langenhagen ein wichtiger Standortfaktor“, heißt es vonseiten der Wirtschaftsförderung.

Ab Mitte Dezember fahren spätabends zusätzliche Busse

Das Problem der vollen Busse auf der Linie 253 ist auch der Region Hannover und der Üstra bekannt, wie Regionssprecher Klaus Abelmann bestätigt. Die Region beauftragt die Leistungen des ÖPNV, die Üstra betreibt die Linie 253. Nach Kenntnis der Region sind die Busse im Gewerbegebiet Godshorn allerdings nicht nur gegen 22 Uhr voll, sondern auch morgens und mittags, und das trotz des dann geltenden Zehnminutentaktes.

Die Üstra ist nach entsprechenden Hinweisen tätig geworden und hat das Gespräch mit den Unternehmen im Gewerbegebiet Godshorn gesucht. Die Firmen hätten sich dabei flexibel gezeigt, was eine Anpassung ihrer Schichten angehe, berichtet Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Teilweise seien schon Schichten zeitlich entzerrt worden – so streben weniger Menschen gleichzeitig in die Busse. Die Üstra hat ihrerseits ebenfalls reagiert. In erster Konsequenz wird mit dem Fahrplanwechsel zum 13. Dezember die Linie 253 um eine zusätzliche Fahrt ergänzt. Diese startet montags bis freitags um 23.40 Uhr an der Haltestelle Langenhagen/Zentrum.

Die letzte Ausweitung des Angebots muss das jedoch nicht bleiben. Weitere Änderungen könnten laut Iwannek auch unabhängig vom alljährlichen Fahrplanwechsel zum Dezember folgen.

Von Frank Walter