Langenhagen/Godshorn

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonnabend um 0.55 Uhr in die Kindertagesstätte Am Kielenkamp in Godshorn eingebrochen. Nach Angaben der Langenhagener Polizei hebelten sie zunächst ein Fenster des Gebäudes und im Inneren dann einen Schrank auf. Bislang gibt es keine Angaben zu gestohlenen Gegenständen.

Unbekannte steigen in Pizzeria ein

Am Langenhagener Pferdemarkt haben Unbekannte in der Nacht am Freitag in der Zeit zwischen 2 und 10 Uhr die Türen einer Pizzeria aufgehebelt. Die Einbrecher nahmen Geld in bislang unbekannter Höhe sowie diverse Getränke mit.

Wohnungseinbruch am Eifelweg

In einem weiteren Fall haben bislang unbekannte Täter am Freitag zwischen 11.50 und 23 Uhr versucht, die verschlossene Balkontür einer Wohnung am Eifelweg aufzubrechen. Gestohlen haben die Täter aber nicht.

Die drei Einbrüche stehen in keinem bekannten Zusammenhang. Wer Hinweise hat, kann sich bei der Polizei Langenhagen unter Telefon (05 11) 1 09 42 15

Von Sebastian Stein