Godshorn

Mit der Tradition wurde nicht gebrochen – es erfolgt nur eine andere Umsetzung: In Godshorn gibt es auch in diesem Jahr ein Musical der Gruppe VoiceconTakt. Anders als bei den zehn Aufführungen zuvor spielen und singen die Kinder und Jugendlichen von Kinderchor und Band aber nicht in der Kirche Zum Guten Hirten. Interessierte können das 46-minütige Musical vorerst nur als Video im Internet sehen. Eine Aufführung in Präsenz ist aber geplant.

Der Aufwand für VoiceconTakt war groß

Zunächst ist aber erst einmal Durchschnaufen angesagt für die Mitglieder von VoiceconTakt. Die Darsteller und Musiker gingen aus Gruppen der Godshorner Kirchengemeinde hervor, sind aber mittlerweile unabhängig davon tätig. Der Aufwand für das Video in diesem Jahr war enorm. „Wir haben im Januar angefangen, im September waren wir fertig“, sagt Cordula Negelmann. Ihr Ehemann Jürgen ergänzt: „Vor allem das Schneiden hat sehr lange gedauert. Da hat man schon mal das Gefühl gehabt, alles hinschmeißen zu wollen.“ Bei den Negelmanns handelt es sich um die Köpfe von VoiceconTakt, die das Ensemble organisatorisch leiten und die Fäden ziehen.

Der Grund für die zeitliche Belastung: Corona. Das gemeinsame Üben mit 27 Kindern und Jugendlichen war nicht möglich, zu singen erst recht nicht. Von daher wurde der Keller der Negelmanns zum Tonstudio. Vor einer grünen Wand sprachen die Kinder separat ihre Texte ein, die Bühnenbilder dazu entstanden später, die Grafiken und Hintergrundgeräusche ebenso. Außerdem nahmen die jungen Darsteller daheim auf Videos ihren Gesang auf. All dies ist nun fertig bearbeitet und kann auf dem Youtube-Kanal von VoiceconTakt angesehen werden.

Musical thematisiert Integration und Wertschätzung

„Eine Welt“ lautet der Titel des Musicals nach der im Gerth-Verlag erschienenen Vorlage von Bernd Arhelger, es folgt der Untertitel „Brücken statt Mauern bauen“. Behandelt werden aktuelle Themen wie Inklusion, Integration und Wertschätzung. In der Geschichte sind Tiere aus zwei Welten durch einen Fluss voneinander getrennt. Auf gegenseitige Antipathie folgt die Annäherung, bis es schließlich im wahrsten Sinne zu einem Brückenschlag kommt.

Monja Rundstedt agiert als Erzählerin des Stücks, sie spielt zudem den Strauß. „Das hat alles sehr viel Spaß gemacht, und es war cool, sich selbst zu hören. Auch wenn es natürlich anders als bei den früheren Musicals war, da haben wir zusammen geübt und gespielt.“ Der Aufwand mit dem Lernen der Texte war auch für die Kinder groß. Cayden Czarnecki, der den Elefanten spielt, lacht. „Vor den Sommerferien war ich noch in der Grundschule. Da ging das gut, ich war schnell mit den Hausaufgaben fertig“, sagt der Zehnjährige, der das Video schon in der Familie gezeigt hat. „Meine Oma hat es auch schon gesehen.“

Musical soll möglichst auch auf die Bühne kommen

Dies gilt auch für weitere Nutzer: Jürgen Negelmann berichtet stolz von mittlerweile Hunderten von Klicks. Und vielleicht gibt es mittelfristig die Gelegenheit, dass eine solche Anzahl von Menschen das Musical „Eine Welt“ auch gemeinsam sehen kann – ganz klassisch als Aufführung auf der Bühne. „Unser Wunsch ist, dass wir das Musical im nächsten Frühjahr in der Sporthalle in Godshorn oder in der Aula des Schulzentrums vor Zuschauern spielen können“, sagt er. Dann hätte sich nicht nur der Aufwand gelohnt, auch einiges an Kosten könnte wieder hereinkommen. Inklusive Lizenzen, Materialien und Software betragen die Vorleistungen rund 700 Euro.

Von Stephan Hartung