Kurz vor Heiligabend sind viele Kinder und Erwachsene gespannt, welche Geschenke sie unter dem Weihnachtsbaum finden werden. Jeder hat Wünsche und lässt sich gern überraschen. Werden diese auch erfüllt? Mit diesem Thema und den Visionen der künftigen Geschenke hat sich das Weihnachtsmusical der Dritt- und Viertklässler der Grundschule Godshorn bei zwei Auftritten im Theatersaal am Mittwoch und Donnerstag befasst – und die jungen Akteure bekamen viel Applaus.

Der Vorhang ist noch zu. Ein Junge geht mit einer Tasche sowie darauf gestapelten Weihnachtsgeschenken auf die Bühne zu. Vor dem Vorhang angekommen, fallen ihm die Weihnachtspäckchen vermeintlich ungeschickt auf die Erde. Dort trifft er dann auf seine Kollegen des „Geschenke-Beantragung-Centers“.

Geschenke gibt es im „Beantragungs-Center“

Was bitte schön ist ein „Geschenke-Beantragungs-Center“? Das kennt doch keiner. Das scheint ein neues Konzept für die nächsten Jahrzehnte zu sein. Zumindest wirbt im Musical der Godshorner Grundschüler ein Geschäftsstellenleiter tüchtig dafür. In der Verkaufshalle stehen Jungen und Mädchen in Schlangen an und bestellen am Tresen ihre eigenen Weihnachtsgeschenke. Dort bekommt jeder, was er will. Doch plötzlich steht dort ein Mädchen und wünscht sich Zeit. Zeit mit ihrer Familie. Doch diesen Wunsch kann das System nicht erfüllen, auch Gesundheit ist nicht erhältlich.

Plötzlich ertönt die Sirene im „Geschenke-Beantragungs-Center“. Alle Rechner fallen aus. Nun fragen sich die Anwesenden, was mit den Weihnachtsgeschenken passiert? Der Geschäftsstellenleiter kündigt großzügig an, man habe eine Versicherung. Aber die Agentur meldet sich erst nach Weihnachten bei den Kunden.

In dem Moment stehen allen die Haare zu Berge: Weihnachten fällt flach, denken sie. Doch da besinnen sich die jungen Akteure auf früher. Einst haben die Menschen ihrer Familie oder ihren Freunden zu Weihnachten etwas geschenkt – etwas Persönliches: Geschenke vom Schlüsselanhänger über Liebe und gebackene Plätzchen bis zur Einladung zur Fahrradtour.

Erste Proben beginnen nach den Sommerferien

43 Dritt- und Viertklässler haben das Weihnachtsmusical aufgeführt. Nach den Sommerferien haben die 3c und 4c nach Auskunft von Lehrerin Yvonne Berger mit den ersten Proben begonnen. „Die Szenen haben wir nach den Herbstferien eingeübt“, sagte die Pädagogin. Zusammen mit Julia Eggert und Uta Mehlig von der Musikschule Langenhagen studierten sie das Stück ein. Schulleiterin Andrea Kunkel bedankte sich bei den Eltern: „Die Aufführung funktioniert nur mit ganz viel Hilfe.“

Willi Minne, Langenhagens stellvertretender Bürgermeister, lobte die Aufführung und schwärmte von der Entwicklung der Grundschule Godshorn. Was dort in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt wurde, sei enorm: „Ich freue mich schon auf die Aufführung im nächsten Jahr.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier