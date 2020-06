Godshorn

„Ankommen. Wahrnehmen. Zuhören.“: So lautet der Titel einer Broschüre mit Interviews und Gesprächen zwischen Flüchtlingen und Ehrenamtlichen. Herausgegeben hat diese Sammlung von Interviews der Kirchenvorstand der Gemeinde Zum Guten Hirten in Godshorn. „Viele der Geflüchteten haben ihr Herz immer noch an zwei Orten, es ist in unserem Land für sie ein Neuanfang“, sagt Insa Becker-Wook als Redakteurin der Broschüre. „Durch die Interviews werden die Geschichten dieser Menschen lebendig, die ihr Land verlassen, ihre berufliche Existenz aufgegeben und hier in Deutschland ganz von vorne wieder angefangen haben.“ In der Publikation geht es darum, den Lesern das Leben der Geflüchteten fern von ihrer Heimat näher zu bringen und ihren Geschichten Gehör zu verschaffen.

Gemeindehaus ist Anlaufpunkt

„Wir freuen uns, dass die Geflüchteten bereit waren, vertrauensvoll ihre Geschichte zu erzählen. Und die Ehrenamtlichen haben sehr sensibel und zuwendend die Interviews geführt“, sagt Marko Balkenhol, Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Seit Herbst 2015 ist das Gemeindehaus der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten für viele hundert Geflüchtete ein erster Anlaufpunkt – ein Raum für zahlreiche Deutschkurse, Begegnungscafés und Einzelhilfen. Erhältlich ist die Broschüre im Gemeindebüro der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten Godshorn.

Von Stephan Hartung