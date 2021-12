Godshorn

Auch in diesem Jahr wird das Krippenspiel in der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Godshorn unter den gegenwärtigen Corona-Bedingungen wieder als „To-go-Version“ organisiert. Dieses Mal haben die Kinder einen Spaziergang durch den Ort geplant, auf dem die Weihnachtsgeschichte in Schuhkartons erzählt wird. Wer gerne in so einen Karton hineinhören möchte, kann das mit Hilfe eines QR-Codes mit dem Handy tun.

Spaziergang zu 15 Schaufenstern

Einen Reiseführer für diesen besonderen Spaziergang, vorbei an 15 Schaufenstern, kann man auf der Internetseite der Kirchengemeinde unter www-zum-guten-hirten.de ab dem 23. Dezember herunterladen oder sich ausgedruckt an der Kirche abholen. Das Ganze wurde vom Team der Krippenspieler, Maren Hartmann und Claudia Baumgart, entwickelt und gestaltet.

Der Spaziergang ist vom 24. Dezember nachmittags bis zum 26. Dezember möglich, sodass auch diejenigen, die am Heiligen Abend keine Zeit haben, eine Gelegenheit zum Schauen finden. Über den 26. Dezember hinaus sind die „Heiligen drei Könige“ aber noch länger in verschiedenen Godshorner Schaufenstern anzutreffen.

Von Janna Silinger