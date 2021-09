Langenhagen

Viele Ehrenamtliche, bunte Schirme und ein Eiswagen: Die Übergabe der goldenen Ehrenamtskarte seitens der Stadt Langenhagen erfolgte nach der coronabedingten Pause erstmals wieder in Präsenz. Vor wenigen Tagen erhielten elf Ehrenamtliche auf dem Rathausinnenhof ihre goldene Karte. „Das Besondere ist, dass wir zehn Verlängerungen überreichen und eine Neuausstellung – und das endlich wieder persönlich“, sagte Bürgermeister Mirko Heuer erfreut.

Die ausgezeichneten Ehrenamtlichen engagieren sich seit Jahren im Bereich Soziales – im Integrationsbeirat, in der Flüchtlingsarbeit und in verschiedenen Vereinen in unterschiedlichen Funktionen. Mit ihrer goldenen Ehrenamtskarte erhalten die so Geehrten an vielen Stellen Vergünstigungen. Mit dieser Karte wird in Langenhagen traditionell ein Glas des Rathaus-Honigs überreicht. Diesmal gab es zusätzlich noch einen Schirm in den Regenbogenfarben. „Diese hätten wir nutzen können, falls wir kein Glück mit dem Wetter gehabt hätten“, sagte Annika Stegmaier, Koordinatorin bei der Freiwilligenagentur. Aber passend zum Anlass schien die Sonne, die Ehrenamtlichen genossen ein Eis nach Bestellung am Eiswagen.

Interessierte können Ehrenamtskarte im Internet beantragen

Die E-Karte ist gedacht als Zeichen von Dank und Anerkennung für intensives bürgerschaftliches Engagement. In ganz Niedersachsen und Bremen erhalten die Inhaber bei den Partnern der Ehrenamtskarte Vergünstigungen wie beispielsweise beim Eintritt in viele öffentliche und private Einrichtungen und zu Veranstaltungen unterschiedlicher Art. Die Ehrenamtskarte kann im Internet auf www.langenhagen.de/ehrenamtskarte beantragt werden. Alle Vergünstigungen finden Interessierte auf www.freiwilligenserver.de.

Für die an der Aktion Beteiligten in Langenhagen war es ein gelungener Auftakt zur persönlichen Übergabe der Ehrenamtskarte in der Pandemie. „Wir freuen uns bereits auf die nächste Veranstaltung“, sagte Alexandra Wentzel, Teamassistentin in der Freiwilligenagentur.

Von Stephan Hartung