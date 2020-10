Kaltenweide

Jetzt sieht alles wieder schön aus – auch wenn es ein wenig gedauert hat. Der Street-Art-Workshop der Kulturstiftung Langenhagen hat in Kaltenweide Station gemacht. Unter der Leitung von Graffiti-Künstler Jonas Wömpner haben fünf Jugendliche den Bereich am Wartehäuschen der Bushaltestelle, die an den Jugendtreff Kaltenweide an der Kananoher Straße angrenzt, künstlerisch verziert.

Genau richtig für den Spaß in den Ferien

Der Workshop war schon für den März geplant gewesen, aus Corona-Gründen mussten die Termine immer wieder bis nun in die Herbstferien hinein verschoben werden. „Das ist ein tolles Projekt. Es macht Spaß, sich so in den Ferien zu betätigen“, sagt Jan Müller. An einer Seitenwand hat der 15-Jährige im Mauerwerk des Wartebereichs ein Fenster wie das Weltall gestaltet, durch das man auf die Weltkugel schauen kann.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Langenhagen sorgt die Kulturstiftung schon seit längerer Zeit dafür, dass im öffentlichen Raum gemeinsam mit einem Profi Graffiti-Kunst entsteht. Nicht nur wie in Kaltenweide an einer Bushaltestelle, sondern auch an Stromkästen oder an Bahnhöfen. Am Bahnhof Pferdemarkt begann das Street-Art-Projekt im Oktober 2015. In Kaltenweide ist nun das neunte Graffiti-Kunstwerk aus diesem Projekt im Langenhagener Stadtgebiet entstanden.

In fast allen Fällen waren an den Standorten zuvor Schmierereien das Problem. Gabriele Spier, Projektleiterin der Kulturstiftung, berichtet sogar von einem Hakenkreuz, das der Betriebshof der Stadt im Vorfeld in Kaltenweide unkenntlich gemacht hatte. „Außerdem gab es im Bereich am Jugendtreff unschöne Schmierereien auf Klinker und Balken, die kürzlich eine externe Fachfirma auf Veranlassung der Stadt Langenhagen entfernen musste“, sagt sie.

Der Profi muss nur zwischendurch eingreifen

Neben Jan Müller beteiligen sich noch vier weitere Jugendliche an dem Workshop. Und das eifrig und engagiert, wie Künstler Wömpner feststellt. „Das ist eine super Gruppe. Man muss die gar nicht disziplinieren. Die wollen fertig werden und lassen sich nicht ablenken“, sagt er. Manchmal muss der Graffiti-Experte natürlich eingreifen und beraten, wie und in welchem Winkel die Dose an das Motiv gehalten werden muss und welche Farbe sich anbietet. „Aber die Jungs sind recht selbstständig, hatten auch klasse Ideen.“

An zwei Tagen für jeweils fünf Stunden ist die Gruppe im Einsatz. Und dabei wird auch besprochen, was für Bilder entstehen sollen. Außer dem Weltraumbild und einem Kürbis können die Betrachter nun auch ein Alpaka sehen. Das Herzstück wiederum befindet sich auf einer massiven Tür der ehemaligen Trafostation, hinter der sich mittlerweile das Lager des Jugendtreffs befindet: ein großes Aquarium.

Montag geht es weiter im Haus der Jugend

Das Street-Art-Projekt setzt sich am 19. Oktober fort. Im Haus der Jugend am Langenforther Platz beginnt am Montag ein dreitägiger Workshop. Unter der Regie von Wömpner kreieren zehn Jugendliche im Treppenhaus des Jugendzentrums künstlerische Motive. „Ich freue mich darauf und bin dann auch wieder dabei“, sagt Jan Müller.

