Langenhagen

Auf einem Spielplatz an der Emil-Berliner-Straße in Langenhagen haben Graffitisprayer ihr Unwesen getrieben. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei waren sie am Freitag gegen 14 Uhr auf dem Areal unterwegs und besprühten mehrere Holzelemente mit lila Farbe. Die Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun die Täter und bitten um Zeugenhinweise unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke