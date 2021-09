Langenhagen

Bereits zum siebten Mal ist die Band Green River Gang bei der Veranstaltungsreihe „Rock am Kirchturm“ zu Gast in Langenhagen. Beim Fest der St.-Paulus-Gemeinde spielen die Musiker aus Hannover am Sonnabend, 11. September, Stücke der Band Creedence Clearwater Revival. Pünktlich um 18.07 Uhr, wenn die Glocken am Kirchturm verklungen sind, soll es an der Hindenburgstraße 85 rockig werden.

Die Band besteht aus Musikern der hannoverschen Rockszene, die schon mit unzähligen anderen Gruppen unterwegs waren. Sänger Frank Seidat, die Gitarristen Hanno Grossmann und Spencer Sercombe, Bassist Werner Zimmermann und Schlagzeuger Uwe Richter spielten unter anderem bei Cadillac, Magic Lane, Fargo, der Mit18Band und der Michael Schenker Group.

Pilgern für die gute Sache

Bei der Bewirtung der Besucher wirken die ehrenamtlichen Helfer der Kirchengemeinde mit. Schon ab 17 Uhr gibt es Bratwurst, Bier und andere Getränke. „Wir hoffen auf gutes Wetter“, sagt Kirchenvorsteher Eberhard Engel-Ruhnke. Bei Regen soll notfalls auf den großen Gemeindesaal und in die Kirche ausgewichen werden. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldungen per E-Mail an kg.paulus.langenhagen@evlka.de oder unter Telefon (05 11) 97 39 40 wird gebeten. Es gilt die 3-G-Regel: Einlass erhalten nur Geimpfte, Genesene und aktuell negativ Getestete.

Spenden sammeln beim Pilgern

„Rock am Kirchturm“ bildet auch den Startschuss für die geplante Pilgerwanderung nach Leipzig. Eine Delegation aus der Partnergemeinde Bethlehem in Leipzig ist dann auch zu Besuch. Nach einem Gottesdienst am Sonntag, 12. September, um 10 Uhr startet die Gruppe um Engel-Ruhnke. Die erste Etappe führt bis nach Grasdorf in Laatzen zur St.-Marien-Kirche.

Insgesamt werden bei den 21 Etappen 444 Kilometer gewandert. Engel-Ruhnke selbst wird die gesamte Strecke gehen und ruft für jeden gelaufenen Kilometer zu einer Spende für das Langenhagener Ophelia-Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung auf. Als Spendenziel werden 1000 Euro angepeilt. Zusagen dafür nimmt das St.-Paulus-Gemeindebüro an der Hindenburgstraße während der Öffnungszeiten entgegen.

Von Sven Warnecke