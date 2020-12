Langenhagen

Gretel und Ernst Stamer dürfen ein besonderes Ehejubiläum feiert. Am 27. Dezember vor 65 Jahren haben sich die beiden in der Elisabethkirche das Ja-Wort gegeben und feiern somit nun eiserne Hochzeit.

Ernst Stamer ist vielen Menschen in Langenhagen wegen seines Markenzeichens – bunte Hemden – ein Begriff. Doch vielmehr erreichte er mit seinen Frisierkünsten in der Stadt einen entsprechenden Bekanntheitsgrad. Zum Ende seiner Berufstätigkeit war der heute 86-Jährige Besitzer von zehn Salons, wo sich Damen und Herren einen passenden Haarschnitt verpassen lassen konnten.

Die große Liebe der beiden begann im Sommer 1952 mit einem Bonbonpapier im Landkreis Lüchow-Dannenberg: „Ich stand im Bus an der Hintertür, da stand draußen ein sehr hübsches Mädel, die auch auf ihren Bus wartete. Ich hatte gerade den letzten Bonbon gegessen, und da stand sie nun, ich konnte gerade noch die leere Bonbonhülle zu ihr werfen und traf sie auch. Wir sahen und uns an, und schon fuhr mein Bus ab.“

Zum Glück hilft auch Bonbonpapier

Doch es gab ein Wiedersehen. Die junge Frau stand eines Tages vor dem Frisiersalon in Bergen-Dumme, wo er einst als Friseurgeselle arbeitete. Zunächst verschlug es ihm die Sprache, erinnert sich Ernst Stamer. Doch für ihn war klar: „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Bereits ein paar Tage später stellte Gretel ihren Ernst den Eltern vor. Nach Feierabend traf sich das junge Paar oft, ging spazieren oder kletterte heimlich durchs Fenster eines Gasthauses, um den Eintritt fürs Tanzen zu sparen.

1953 dann der erste große Einschnitt im Leben der beiden Verliebten. Ernst Stamer trat eine Stelle bei Lagemann in Langenhagen an. Die zwei wohnten bei Lagemanns Oma in einem möblierten Zimmer. Sie durften die Küche mitbenutzen. „Bei ihr gab es nur einen Ofen, alles andere war kalt“, erinnert er sich. Zwei Jahre haben die beiden dort gewohnt. Gretel hatte zwischenzeitlich eine Anstellung bei der Bundesbank gefunden.

Ausbildung junger Menschen eine Herzensangelegenheit

In der Zeit lernte Ernst Stamer auch seinen langjährigen Freund Rolf Beckert kennen, dem er heute noch die Haare schneidet. 1966 wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit. „60 Jahre habe ich den Beruf ausgeübt und bereue keinen Tag“, sagt der Friseurmeister. Seinen ersten Salon in Langenhagen hat er am 1. November am Fuhrenkamp in Wiesenau eröffnet. In seiner Berufstätigkeit bildete er 150 junge Menschen in dem Handwerk aus, erinnert sich Stamer, der auch den Berufsfindungsmarkt in Langenhagen ins Leben gerufen hatte.

Das eiserne Paar – Eltern von zwei Töchtern und einer Enkeltochter lebt heute in einer Wohnung an der Konrad-Adenauer-Straße, nachdem es sein Haus verkauft hatte. Im Urlaub ging es oft nach Sylt, in die Steiermark mit Freunden oder auch mal nach Amerika.

