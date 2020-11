Langenhagen

Die Nachfrage nach einem Impfstoff gegen das Grippevirus ist derzeit riesig. Bundesweit wird berichtet, dass dieser aktuell nicht mehr verfügbar ist. Auch bei den Apotheken in der Langenhagener Kernstadt und den Ortsteilen erkundigen sich viele Menschen nach dem Grippeschutz. Doch hier ist die Lage nicht besser.

„Der Impfstoff ist bundesweit kontingentiert“, sagt Jan Waldhecker, der die Oliven-Apotheken in Kaltenweide und Krähenwinkel betreibt. Wer also beispielsweise 2000 Dosen bestellt habe, erhalte nun nur 200. „Weil nicht alle Wünsche auf einmal erfüllt werden können, wird so zumindest für eine faire Verteilung gesorgt.“ Waldhecker macht sich jedoch keine Sorgen. „Über die ganze Saison gesehen werden die Lieferungen erfolgen, sodass alle Arztpraxen und Privatversicherte zu 100 Prozent versorgt sein werden.“

Lieferung wird für Ende November erwartet

Aktuell hat der Apotheken-Chef sogar noch wenige Impfstoffdosen vorrätig in seinem Kühlschrank. Diese sind aber bereits vergeben und werden in den nächsten Tagen abgeholt. „Wir haben eine Warteliste, die wir derzeit abarbeiten“, sagt Waldhecker. Was ihm wichtig ist zu betonen: „Wir Apotheker setzen uns mit allen Mitarbeitern für unsere Kunden vor Ort ein.“ Dazu zählten auch Telefonate mit den Großhändlern und die Frage nach der nächsten Lieferung. Vielleicht klappt es Ende November wieder. „Das ist auch völlig ausreichend. Wer sich dann impfen lässt, hat einen Schutz für die komplette Grippesaison.“

Die Schwierigkeit der Apotheker besteht auch in der Kalkulation. „Im Januar mussten wir unsere Bestellungen bei den Großhändlern abgeben. Zu diesem Zeitpunkt konnte aber noch niemand etwas von Corona ahnen“, sagt Carsten Lambrich, der in Langenhagen vier Apotheken betreibt. Entsprechend groß sei aktuell natürlich die Nachfrage, weil viele Kunden durch Corona sensibilisiert seien. Denn wer im Winter an einer starke Erkältung leidet, will nicht im Unklaren sein. „Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist in dieser Saison so hoch wie nie“, hat Lambrich beobachtet.

In der City Apotheke im CCL herrscht großer Andrang, auch wegen der Nachfrage nach dem Grippeschutz-Impfstoff. Quelle: Stephan Hartung

Zu Beginn dieses Jahres bestellte er auf den Erfahrungswerten der Vorjahre basierend etwa 6000 Dosen. Die Zahl entspricht jedoch nur der Hälfte des aktuellen Bedarfs, Lambrich hätte also das Doppelte ordern können. Entsprechend hat er nun Nachlieferungen beantragt. „Es ist auch völlig normal, dass der Impfstoff knapp wird, das haben wir jedes Jahr.“ Auch Lambrich führt in seinen Apotheken Wartelisten. Jedoch fragt er sich, wie aussagekräftig diese tatsächlich sind. „Man hört immer wieder, dass sich Kunden in vielen Apotheken auf Wartelisten setzen lassen – und dann nicht absagen, wenn sie irgendwo berücksichtigt wurden.“

26 Millionen Impfdosen stehen bereit In den vergangenen Jahren war die Grippe-Impfung auf wenig Interesse gestoßen. Wie die Zeitschrift Apotheken-Umschau vermeldet, wurden 2019 rund 14 Millionen Impfdosen für gesetzlich versicherte Patienten verbraucht, im Jahr 2018 sogar nur 13,4 Millionen. In der Folge landeten viele Impfdosen mangels Nachfrage im Müll. Das Coronavirus hat offenbar zu einem Umdenken geführt, die Nachfrage für eine Grippeschutzimpfung ist seit Wochen anhaltend groß. Arztpraxen und Privatversicherte, die die Impfstoffe in den Apotheken einkaufen, klagen schon seit Wochen über fehlende Vorräte. Dabei gibt es für die diesjährige Grippesaison deutlich mehr Impfstoff, als in den Vorjahren verbraucht wurde. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wurden insgesamt 26 Millionen Dosen für die Bevölkerung bereitgestellt, davon habe das Paul-Ehrlich-Institut bereits 20,4 Millionen freigegeben. Die Lieferung erfolgt sukzessive.

Auch in Godshorn gilt die Devise: keine Sorgen machen. „Wir versuchen, unsere Kunden zu beruhigen. Wer geimpft werden möchte, erhält eine Impfung“, sagt Maria Alcolea de la Cruz von der Apotheke an der Hauptstraße. Hier ist die Nachfrage nach dem Grippeschutz-Impfstoff ebenfalls groß – und entsprechend auch die Enttäuschung der Kunden, wenn sie leer ausgehen. Auch in Godshorn war die Nachfrage bereits im Oktober groß und damit so früh wie nie. Mit weiteren Lieferungen rechnet man dort Ende November, sagt Alcolea de la Cruz.

