Langenhagen

Die Feuerwehr ist am Montag, 13. Dezember, um 10 Uhr mit einem Großaufgebot zur die Rathenaustraße in Langenhagen ausgerückt. In einer Mädchentoilette der Leibniz-IGS hat ein Papierkorb gebrannt – die Brandmeldeanlage der Schule hatte ausgelöst.

Da das Feuer auch bestätigt wurde, rückte nicht nur die zuständige Ortsfeuerwehr Langenhagen mit einem Löschzug aus, sondern zusätzlich auch die Ehrenamtlichen aus Krähenwinkel sowie ein Rettungstrupp aus Godshorn, sagte im Anschluss an den Einsatz Feuerwehrsprecher Stephan Bommert. Dieses Procedere sei bei Feuer in Schulen oder anderen Kindertagesstätten einstudiert. Die Ehrenamtlichen waren schließlich mit sieben Fahrzeugen und 30 Personen im Einsatz.

Schulmitarbeiter reagieren umsichtig

Wie Bommert weiter auf Anfrage mitteilte, hatte das Schulpersonal nach der ausgelösten Brandmeldeanlage aber vorzüglich reagiert und mit Feuerlöschern den brennenden Papierkorb gelöscht. Die Feuerwehr musste nur noch die glimmenden Reste löschen und die Räume lüften. Was die Feuerwehr beschäftige, seien die wiederholten Einsätze in dieser Schule, berichtete Bommert. Erst im September hatte es dort in einer Toilette gebrannt – das Feuer sei ebenfalls gelegt worden.

Die Polizei Langenhagen ermittelt nun wegen einer „Sachbeschädigung durch Feuer“, sagte ein Kommissariatssprecher auf Anfrage. Seinen Angaben zufolge habe es zum Glück aber keinen Gebäudeschaden gegeben.

Von Sven Warnecke